CNE espera aprobar reglamento de observadores electorales en los próximos días

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé aprobar en los próximos días el reglamento de observación electoral, luego de varias semanas de retraso por la falta de opinión de los despachos de los consejeros. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, explicó que el reglamento ya se encuentra desde hace varias semanas listo, al mismo tiempo indicó ya haber emitido su opinión favorable. Asimismo, informó que la semana pasada la consejera Ana Paola Hall emitió el visto bueno a la normativa. No obstante, señaló que pese a que el documento fue remitido a todos los despachos semanas atrás, aun el consejero Marlon Ochoa no ha emitido su opinión para lograr llevar el tema a discusión, el cual podría ser aprobado por consenso o mayoría del pleno.

"El reglamento fue solicitado con suficiente antelación, está puesto sobre la mesa. La verdad que se ha destilado que se ha aprobado un reglamento para cada ocasión, en esta ocasión lo que estamos haciendo es aprobaciones de reglamentos que sí pueden perdurar", explicó, López Osorio. La funcionaria electoral reiteró que "el reglamento está listo su proyecto, ya dos despachos hemos emitido nuestras observaciones sobre el texto y falta uno y yo creo que tenemos que acelerar el paso". Desde hace tres semanas Cossette López remitió sus observaciones al texto, mientras que la semana pasada la consejera Ana Paola Hall dio sus opiniones a la normativa. "Ahora mismo está puesto en agenda y yo espero que se apruebe. Nosotros tenemos que darle cabida a todas las temáticas y tenemos que agotar la agenda que está puesta sobre la mesa y que fue aprobada el jueves", apuntó.

Desconfianza

A pesar de que el reglamento ya se encuentra listo y a la espera de ser llevado al pleno a votación, la tardanza en su aprobación ha generado preocupación y desconfianza desde algunos sectores, quienes esperan que armonía en el CNE no se deshaga por la falta de acuerdos. “Me preocupa el hecho de que ya la luna de miel se vuelva a romper, simplemente por el capricho del consejero que no han podido dar las observaciones al reglamento para poderse aprobar”, indico la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía. La legisladora afirmó desconocer los motivos que han retrasado la aprobación del documento y recordó que el CNE mantiene en espera varias solicitudes de organizaciones nacionales e internacionales interesadas en participar como observadores de los comicios generales. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, señaló como preocupante que a menos de 85 días de las elecciones todavía organizaciones sigan sin tener una respuesta sobre su acreditación como observadores electorales.