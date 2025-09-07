Veeduría electoral en suspenso mientras se prepara el cambio de mando en el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- En una semana clave, cuando se debe realizar la primera rotación de la presidencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin definir la aprobación del reglamento para la acreditación de los veedores nacionales. El próximo jueves 11 de septiembre, la actual presidenta, Cossette López, entregará el mando del órgano electoral a la consejera Ana Paola Hall, quien asumirá las riendas del CNE durante el proceso electoral de noviembre. Ante el retraso en la aprobación del reglamento, trascendió que este podría ser postergado hasta que Hall asuma la presidencia del CNE. Desde organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la demora, pues a criterio de algunos busca excluir la veeduría nacional.

“Se entendía que iba a ser discutido el reglamento, pero no se llegó a ese punto y, por lo tanto, no ha sido aprobado. Seguimos a la espera del reglamento y recordemos que el de las elecciones primarias estaba aprobado desde agosto de 2024, con mucha más antelación de la que tenemos hoy”, señaló Juan Carlos Aguilar, coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD). Aguilar agregó: “Cada vez que se acorta el tiempo también representa un reto para el Consejo, que debe responder a todas las solicitudes, y más allá de eso, garantizar que todo el tema de acreditación se cumpla en tiempo y forma”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, el analista político Jorge Yllescas cuestionó: “¿Por qué no se ponen de acuerdo? Por ejemplo, no quieren que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) participe como observador, ni que la ASJ lo haga, porque dicen que están parcializados. Mientras tanto, el pueblo cada día entra en una mayor incertidumbre”. En tanto, representantes internacionales consideran que el CNE debe tomarse el tiempo necesario para estructurar un reglamento efectivo.