Nasralla, Asfura y Rixi cerrarán sus campañas en SPS y Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de que inicie el período de silencio electoral y concluya la propaganda abierta, los candidatos de las distintas fuerzas políticas afinan detalles para los actos de cierre de campaña en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

De acuerdo con el cronograma electoral, el lunes será el último día permitido para actividades públicas de campaña, mientras que el martes 25 de noviembre —a solo cinco días de los comicios— comenzará oficialmente el silencio electoral.

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, realizará su cierre en Tegucigalpa el sábado 22 de noviembre con una caravana programada para las 3:00 de la tarde.

Al día siguiente, encabezará junto al alcalde sampedrano Roberto Contreras el acto de cierre en San Pedro Sula a partir de las 4:00 de la tarde.