Nasralla, Asfura y Rixi cerrarán sus campañas en SPS y Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de que inicie el período de silencio electoral y concluya la propaganda abierta, los candidatos de las distintas fuerzas políticas afinan detalles para los actos de cierre de campaña en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
De acuerdo con el cronograma electoral, el lunes será el último día permitido para actividades públicas de campaña, mientras que el martes 25 de noviembre —a solo cinco días de los comicios— comenzará oficialmente el silencio electoral.
El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, realizará su cierre en Tegucigalpa el sábado 22 de noviembre con una caravana programada para las 3:00 de la tarde.
Al día siguiente, encabezará junto al alcalde sampedrano Roberto Contreras el acto de cierre en San Pedro Sula a partir de las 4:00 de la tarde.
En el caso del Partido Nacional, su candidato Nasry Asfura su campaña en Olanchito, Yoro, en horas de la mañana.
En la tarde se trasladará a Tegucigalpa, para participar en el cierre dea campaña con aspirante a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, en la sede ubicada a inmediaciones del anillo periférico.
En San Pedro Sula, se prevé que el cierre se realice mediante una caravana a partir de las 3:00 de la tarde.
La candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, finalizará sus giras el sábado en San Pedro Sula y el domingo en Tegucigalpa, completando así su recorrido previo a la fase de silencio electoral.