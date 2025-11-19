Propuestas 2025

Después de todo lo que ha transcurrido en las últimas semanas, también hay que darles prioridad a las propuestas de los candidatos electorales.

Cabe destacar que las elecciones generales del 2025 están llenas de polémica desde antes, es seguro que durante y también después, pero veamos qué proponen algunos de los candidatos más relevantes de algunas ciudades.

Comencemos con candidatos del nivel presidencial: la única mujer de la contienda propone becas universitarias para los jóvenes, salarios justos y la muy controversial Ley de Justicia Tributaria, entre otras; sin embargo, su partido de gobierno hizo propuestas que no se llevaron a cabo.

¿Será que ella cumplirá todo lo que promete? El candidato del Partido Liberal promete salud, educación, generación masiva de empleo, pero ¿puede tener credibilidad alguien que dijo que el Partido Nacional y el Liberal eran igual de corruptos, marchó con los nacionalistas y ahora es liberal? El candidato del Partido Nacional ofrece trabajo y más trabajo, sin olvidar que viene de un partido que dejó huellas en Tegucigalpa con el Trans-450 y en el país con los hospitales móviles.

El candidato a alcalde de SPS por parte de Libre salió del país por actos de corrupción y ahora viene de nuevo a querer ser alcalde de la ciudad, mientras que el candidato del Partido Liberal y actual alcalde de la comuna ofrece arreglar los mismos problemas que en cuatro años de mandato no pudo solucionar, San Pedro Sula no cambió mucho con su administración, mientras que el candidato del Partido Nacional dice que es un ciudadano más y que está dispuesto a cambiar la ciudad.

¿Interesantes propuestas, verdad? Finalmente, en Tegucigalpa, el actual alcalde resolvió el problema de las inundaciones del famoso barrio Los Jucos, aunque muchos lo tildan de tortuga, mientras que el del Partido Nacional quiere ahora sí construir el Trans y el del Partido Liberal, después de ser regidor, aspira nuevamente a ser el edil de la capital.