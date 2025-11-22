Diputada Merary Díaz alerta violación en cronograma de despacho de maletas electorales en Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Merary Díaz Molina, diputada del Partido Nacional, advirtió este sábado -22 de noviembre- sobre una posible “violación” en el calendario oficial de despacho de maletas electorales tras ser enviadas con anticipación a la fecha estipulada.
A través de su cuenta en X, la diputada nacionalista denunció que no es aceptable que departamentos como Cortés, que ya tienen una fecha asignada, intenten adelantar el envío de las maletas, especialmente cuando aún están en camino los GPS que garantizarán la trazabilidad de cada una.
"Existe un calendario oficial de despacho de maletas electorales y debe respetarse", manifestó Díaz Molina.
Según la abogada, cualquier manipulación del cronograma oficial puede generar suspicacias y abrir la puerta a irregularidades dentro del proceso electoral.
“La manipulación del cronograma es una puerta abierta a las malas jugadas en el proceso electoral”, subrayó Díaz, resaltando la importancia de respetar las fechas establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La diputada enfatizó que si realmente se pretende cumplir con la transparencia, las autoridades deben acatar el calendario de despacho sin modificaciones.
"Si tanto insisten en “respetar el cronograma”, entonces cumplan el calendario de despacho", exigió, adjuntando una foto con el cronograma de entregas.
El cronograma de distribución de las maletas electorales fue diseñado para garantizar que los materiales lleguen de manera ordenada y segura a cada departamento del país, evitando cualquier riesgo de alteración o pérdida.
La advertencia de la legisladora surge en un contexto donde algunos sectores han expresado preocupación por posibles irregularidades en la logística en las elecciones.
Liberales denuncian complot
Horas antes, en conferencia de prensa, el Partido Liberal denunció la existencia de un complot en dos departamentos del país -Yoro y Cortés- con el objetivo de secuestrar material electoral en estas elecciones generales.
Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), manifestó que el presunto plan involucra a venezolanos, nicaragüenses y a supuestos integrantes de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Ante el desplazamiento de material electoral, se ha filtrado información del alto mando del Ejército y las Fuerzas Armadas que existe un plan, un complot en dos departamentos, Yoro y Cortés, en lo cual personas nacionales y extranjeras pretenden asaltar los centros de almacenamiento, llámense estas juntas receptoras de voto”, explicó.