Diputada Merary Díaz alerta violación en cronograma de despacho de maletas electorales en Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Merary Díaz Molina, diputada del Partido Nacional, advirtió este sábado -22 de noviembre- sobre una posible “violación” en el calendario oficial de despacho de maletas electorales tras ser enviadas con anticipación a la fecha estipulada.

A través de su cuenta en X, la diputada nacionalista denunció que no es aceptable que departamentos como Cortés, que ya tienen una fecha asignada, intenten adelantar el envío de las maletas, especialmente cuando aún están en camino los GPS que garantizarán la trazabilidad de cada una.

"Existe un calendario oficial de despacho de maletas electorales y debe respetarse", manifestó Díaz Molina.

Según la abogada, cualquier manipulación del cronograma oficial puede generar suspicacias y abrir la puerta a irregularidades dentro del proceso electoral.