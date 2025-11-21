Rubro del transporte exige pago del bono compensatorio; amenazan con protestas

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca solicitaron el viernes al Gobierno el pago del bono compensatorio por ajuste a la tarifa.

En un comunicado, denunciaron que el Gobierno les adeuda cuatro meses del bono, que beneficia a dos millones de hondureños, pero también "hay otras empresas que no han recibido pagos desde el mes de marzo de 2025, las cuales solicitamos, se pongan al día".

"Instamos a la señora presidenta de la República respetuosamente que dé instrucciones al Ministerio de Finanzas a hacer efectivos estos pagos para cubrir el ajuste de tarifa pendiente de la forma más expedita posible", dice el documento.