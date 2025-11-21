  1. Inicio
  2. · Honduras

Rubro del transporte exige pago del bono compensatorio; amenazan con protestas

Los transportistas afirmaron que están agotando todas las instancias de diálogo, pero al no tener respuesta del Gobierno realizarán protestas

  • 21 de noviembre de 2025 a las 18:25
Rubro del transporte exige pago del bono compensatorio; amenazan con protestas

Los transportistas también pidieron acciones inmediatas y contundentes para frenar la inseguridad.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca solicitaron el viernes al Gobierno el pago del bono compensatorio por ajuste a la tarifa.

En un comunicado, denunciaron que el Gobierno les adeuda cuatro meses del bono, que beneficia a dos millones de hondureños, pero también "hay otras empresas que no han recibido pagos desde el mes de marzo de 2025, las cuales solicitamos, se pongan al día".

"Instamos a la señora presidenta de la República respetuosamente que dé instrucciones al Ministerio de Finanzas a hacer efectivos estos pagos para cubrir el ajuste de tarifa pendiente de la forma más expedita posible", dice el documento.

Marlon Ochoa asegura que votó a favor de acreditar misión de congresistas de EE UU

Además, pidieron acciones inmediatas y contundentes para frenar la inseguridad que pone en riesgo a los usuarios, colaboradores y empleados de este rubro

.Los transportistas afirmaron que están agotando todas las instancias de diálogo para evitar tomar medidas que afecten la tranquilidad nacional.

"Pedimos disculpas a la población en caso de que el Gobierno nos orille a tomar acciones de protesta", advirtieron en el comunicado, sin dar detalles del monto que les adeudan.

¿Cuáles serán las condiciones climáticas para este sábado 22 de noviembre?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias