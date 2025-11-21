Marlon Ochoa asegura que votó a favor de acreditar misión de congresistas de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Horas después de que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmara que la votación para permitir la observación de ocho congresistas estadounidenses fue “dos a favor y uno en contra”, el consejero Marlon Ochoa aseguró que también votó a favor de la acreditación.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el representante de Libertad y Refundación (Libre) indicó: “He emitido mi voto a favor de autorizar la acreditación como observadores internacionales de los siguientes congresistas de la Cámara Baja de los Estados Unidos”, escribió, detallando la lista de legisladores invitados.

Son nueve congresistas estadounidenses que participarán como observadores del proceso: Rick Crawford, Jim Himes, French Hill, Bryan Steil, María Elvira Salazar, Ronny Jackson, Ben Cline, Claudia Tenney y Jimmy Panetta.