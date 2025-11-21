Marlon Ochoa asegura que votó a favor de acreditar misión de congresistas de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Horas después de que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmara que la votación para permitir la observación de ocho congresistas estadounidenses fue “dos a favor y uno en contra”, el consejero Marlon Ochoa aseguró que también votó a favor de la acreditación.
A través de un mensaje en su cuenta de X, el representante de Libertad y Refundación (Libre) indicó: “He emitido mi voto a favor de autorizar la acreditación como observadores internacionales de los siguientes congresistas de la Cámara Baja de los Estados Unidos”, escribió, detallando la lista de legisladores invitados.
Son nueve congresistas estadounidenses que participarán como observadores del proceso: Rick Crawford, Jim Himes, French Hill, Bryan Steil, María Elvira Salazar, Ronny Jackson, Ben Cline, Claudia Tenney y Jimmy Panetta.
He emitido mi voto a favor de autorizar la acreditación como observadores internacionales de los siguientes congresistas de la cámara baja de los Estados Unidos:— Marlon (@MarlonOchoaHN) November 21, 2025
Rick Crawford (Partido Republicano)
Jim Himes (Partido Demócrata)
French Hill (Partido Republicano)
Bryan Steil...
El consejero agregó que la misión de congresistas se suman a los miles de observadores ya acreditados para el proceso electoral del 30 de noviembre.
“Se suman a los más de 32,603 observadores nacionales y 822 observadores internacionales acreditados a través de las 71 organizaciones nacionales e internacionales y 19 embajadas y organismos internacionales”, señaló Ochoa.
Asimismo, recordó que todos los observadores deberán ceñirse a la normativa vigente, por lo que deberán de acuerdo a su mensaje, “ejercer su misión cumpliendo estrictamente nuestras leyes y el reglamento de observación electoral el próximo 30 de noviembre; es su deber”.
La aclaración de Ochoa se produjo luego de que la consejera Cossette López afirmara la aprobación de la misión se dio en una votación por mayoría, es por dos a uno, dando a entender que el consejero Ochoa habría votado en contra.