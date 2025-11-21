CNE aprueba en votación 2 a 1 misión de observación de congresistas de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, por mayoría de votos dos a uno, la acreditación de una delegación de ocho congresistas estadounidenses que vendrán como observadores al proceso electoral del 30 de noviembre. La consejera Cossette López confirmó que la votación quedó dos a favor y uno en contra aunque no especificó de qué consejero fue el voto negativo, el representante de Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, fue quien votó en contra de que la misión participará como observadores de los comicios. “Ya se emitió por mayoría de votos la aceptación de la misión de la delegación de Estados Unidos que acredita la Embajada de Estados Unidos, con dos votos a favor y uno en contra”, declaró. La consejera destacó la importancia del grupo, del que dijo que se trata de una delegación “bastante nutrida y con mucha prestancia”. Entre los legisladores figuran perfiles de alto peso político en Washington, entre ellos Bryan Steil, Jim Himes, María Elvira Salazar, Jimmy Panetta, Claudia Tenney, Ben Cline, French Hill y Rick Crawford. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Contratiempo en convoy electoral

La funcionaria electoral también informó sobre una serie de incidentes logísticos ocurridos durante el traslado del material electoral. Explicó que el convoy con rumbo a Tocoa, Colón enfrentó un desperfecto mecánico que lo retuvo primero en Limones y posteriormente en San Esteban, Olancho, obligando a movilizar repuestos desde Tegucigalpa. “Tuvimos la oportunidad de superarlo y ya han llegado”, dijo, al recordar que ningún vehículo del convoy puede separarse, lo que paralizó la caravana por aproximadamente cinco horas. Aseguró que, pese al inconveniente, el material llegó de forma segura a los centros de acopio y que la maquila de las maletas para los departamentos continúa avanzando. Confirmó además que a las 6:06 de la mañana se completó la carga de 530 kits tecnológicos, junto a 15 kits de contingencia. En ese sentido, lanzó un llamado a los comités departamentales y municipales, así como a los partidos políticos, a ser estrictos con el manejo de estos últimos. “Deben saber exactamente dónde están, en qué condiciones están, no deben abrirse sino bajo condiciones muy específicas”, advirtió. Recordó que los kits de contingencia tienen un biométrico adicional y papeletas extra que requieren vigilancia rigurosa.

Llegada de GPS y ajustes logísticos

La consejera confirmó que para viernes se espera la llegada, vía courier, de los GPS que serán colocados en las maletas electorales. “A las 11:53 de la mañana estará llegando el vuelo de un courier que trae los GPS”, indicó, al aclarar que el uso de un avión privado fue descartado por falta de disponibilidad. Añadió que el envío se reprogramó para el aeropuerto de Palmerola y que se trata de tres pallets con 6,000 dispositivos. “Es uno por cada junta receptora de votos”, detalló.

Observación internacional y tensiones institucionales

López señaló que este día también sostendrán una reunión con la observación electoral internacional y que mantiene plena disposición de rendir cuentas ante cualquier organismo, incluida el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). “No tengo problemas con comentarle a nadie sobre los pormenores del proceso. La transparencia es parte de las cosas que tenemos que brindar”, dijo. Respecto a la denuncia presentada por las Fuerzas Armadas en su contra, la consejera sostuvo su postura crítica sobre el comportamiento de algunos elementos destacados en el Instituto de Formación Profesional (INFOP). Aseguró que existe una “cuestión sistemática” de tensiones y que no dejará de denunciar lo que considera irregularidades. “Aquí se nos quiere poner un bozal... no podemos permitir que se entorpezca la labor del CNE”, afirmó. Relató que personal militar ha ingresado sin autorización a áreas sensibles, tomado fotografías y realizado acciones que generan fricción con el personal del CNE. “Si la orden no viene de los superiores del CNE, ¿de quién viene?”, cuestionó.