Ellos son los congresistas de EE UU que observarán el proceso electoral en Honduras

Tras la solicitud formal de los Estados Unidos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó con una votación de dos a uno, la acreditación de una delegación de ocho congresistas como observadores durante el proceso electoral del 30 de noviembre. ¿Quiénes son? A continuación los detalles.
Entre los congresistas que conforman la delegación figuran funcionarios de alto nivel como Bryan Steil, quien es representante del distrito uno en Wisconsin, es un empresario y abogado a fin al Partido Republicano.
Jim Himes, del cuarto distrito de Connecticut, es un destacado miembro del Comité de Inteligencia y del Comité de Servicios Financieros, con un perfil centrado en seguridad y economía.
La congresista estadounidense María Elvira Salazar, de Florida, es conocida por su trayectoria en los medios de comunicación y su fuerte postura política. La representante del partido Republicano advirtió desde la Cámara de Representantes, que se debe asegurar el proceso electoral en Honduras, para que sea transparente.
Jimmy Panetta, del Estado de California, es un congresista que combina su experiencia militar y en inteligencia, con una carrera en la Cámara de Representantes desde el 2016.
Claudia Tenney, es una abogada y política, representante deNueva York. También forma parte de la delegación enviada por Estados Unidos para supervisar el proceso electoral en Honduras.
Ben Cline, del Estado de Virginia, cuenta con antecedentes en poder judicial. También está enlistado en la delegación de congresistas estadounidenses para el proceso electoral del 30 de noviembre.
A la lista se suma el congresista republicano, French Hill, quien es el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
Rick Crawford, de Arkansas, se une a la misión como representante con una larga trayectoria en temas agrícolas y de infraestructura en su distrito.
La aprobación de la acreditación de la acreditación de los congresistas estadounidenses fue confirmada por la consejera del CNE, Cossette López, quien detalló que la determinación se logró por mayoría de votos, dos a favor y uno en contra. La consejera destacó que se trata de un grupo "bastante nutrido y con mucha prestancia", que buscan garantizar la transparencia del proceso.