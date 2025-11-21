Ellos son los congresistas de EE UU que observarán el proceso electoral en Honduras

La aprobación de la acreditación de la acreditación de los congresistas estadounidenses fue confirmada por la consejera del CNE, Cossette López, quien detalló que la determinación se logró por mayoría de votos, dos a favor y uno en contra. La consejera destacó que se trata de un grupo "bastante nutrido y con mucha prestancia", que buscan garantizar la transparencia del proceso.