¿Cuáles serán las condiciones climáticas para este sábado 22 de noviembre?

Sobre las condiciones marítimas, el especialista detalló que se prevé “oleajes de uno a tres pies, tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca”, sin variaciones significativas durante la jornada.

Añadió que “las demás regiones” del país permanecerán con “condiciones generalmente secas”, pese a la presencia del sistema que impulsa humedad hacia el territorio.

Fonseca explicó que “la influencia de una cuña de alta presión al territorio nacional estará produciendo precipitaciones débiles dispersas sobre las regiones norte, noroccidente, oriente y algunos sectores del centro”.

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una cuña de alta presión marcará el estado del tiempo este sábado en Honduras, con lluvias débiles en algunas regiones y condiciones secas en otras, según el pronóstico divulgado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico establece valores máximos entre veinte y treinta y seis grados Celsius, dependiendo del departamento, con notables contrastes entre zonas frescas y cálidas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el occidente, Lempira presenta una máxima de veintiséis grados y mínima de dieciocho, mientras Ocotepeque llega a veintisiete como tope y veinte como mínimo. Intibucá se mantiene como el departamento más fresco, con veinte de máxima y dieciséis de mínima.

El oriente y el centro reportan condiciones más templadas. Olancho alcanza treinta y tres grados como máxima y diecinueve de mínima; El Paraíso registra veintiséis y dieciocho; y Francisco Morazán se mantiene en veintisiete y dieciocho. En Comayagua, la marca será de veintisiete grados de máxima y veinte de mínima.

En la zona norte, Atlántida tendrá veintiocho de máxima y veinticuatro de mínima, Yoro alcanzará veintisiete y dieciocho, mientras Colón se ubicará en treinta y veinticinco. Cortés llegará a veintinueve grados como tope y veintidós como mínimo.

El sur vuelve a colocarse como una de las áreas más cálidas: Choluteca registrará treinta y cinco grados de máxima y veinticuatro de mínima. El Valle será el punto más caluroso del país, con treinta y seis grados de máxima y veinte de mínima.

Finalmente, Fonseca indicó que las precipitaciones previstas serán irregulares, con acumulados que “oscilan entre cero y veintitrés milímetros dependiendo del departamento”, manteniendo variabilidad en la distribución de lluvias durante el día.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).