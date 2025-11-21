A tiempo y con GPS: así fue el despacho de material electoral

A ocho días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el despacho de las maletas electorales y banderas para la jornada del próximo 30 de noviembre.
Las Fuerzas Armadas de Honduras activaron el jueves el despliegue del material, en un proceso que marca una fase clave de la logística electoral el jueves 20 de noviembre.
La operación arrancó en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, desde donde partieron camiones cargados con urnas, papeletas, tinta indeleble y otros insumos hacia diferentes regiones del país, incluidas zonas de difícil acceso.
El traslado del material comenzó en los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, con unidades equipadas con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para su monitoreo.
El sistema de seguimiento en tiempo real permite ubicar cada vehículo de los convoyes, conocer su velocidad, estado del motor y ruta asignada, con actualizaciones cada diez segundos para detectar posibles irregularidades.
La consejera del CNE, Cossette López, explicó que el mecanismo busca garantizar trazabilidad, seguridad y transparencia en la antesala de los comicios.
Detalló que los GPS se instalan en los camiones destinados a la distribución y que, aunque el centro de monitoreo cuenta con 12 pantallas, este jueves se habilitaron cuatro para controlar exclusivamente las primeras rutas.
Las alertas del sistema se activan si un camión supera los 60 kilómetros por hora o permanece detenido más de 20 minutos, medidas establecidas para proteger la integridad del material.
La logística incluye 64 vehículos: 43 furgones, 4 furgones estacionarios y 17 camiones, todos asignados a los centros de votación del país.
Las Fuerzas Armadas participan bajo reglas estrictas que prohíben que las unidades se rebasen, se separen o se detengan sin coordinación previa.
El monitoreo se mantiene hasta los centros de acopio departamentales; sin embargo, una vez descargado el material, el seguimiento se limita debido a que los GPS no continúan activos en esa etapa.
El contrato para el GPS se adjudicó el martes 18 de noviembre, un proceso que la consejera calificó como realizado “justo a tiempo”.
Los despachos continuarán este viernes hacia otros departamentos, conforme al calendario electoral. En La Ceiba, las 939 maletas electorales y 12 de contingencia llegaron a las 2:30 de la madrugada de este viernes, como parte de la distribución previa a las elecciones generales del 30 de noviembre.