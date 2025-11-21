  1. Inicio
A tiempo y con GPS: así fue el despacho de material electoral

El CNE y las Fuerzas Armadas comenzaron el traslado del material electoral desde Tegucigalpa, bajo un sistema de monitoreo en tiempo real que busca reforzar la seguridad

  • 21 de noviembre de 2025 a las 08:38
1 de 13

A ocho días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el despacho de las maletas electorales y banderas para la jornada del próximo 30 de noviembre.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
2 de 13

Las Fuerzas Armadas de Honduras activaron el jueves el despliegue del material, en un proceso que marca una fase clave de la logística electoral el jueves 20 de noviembre.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
3 de 13

La operación arrancó en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, desde donde partieron camiones cargados con urnas, papeletas, tinta indeleble y otros insumos hacia diferentes regiones del país, incluidas zonas de difícil acceso.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
4 de 13

El traslado del material comenzó en los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, con unidades equipadas con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para su monitoreo.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
5 de 13

El sistema de seguimiento en tiempo real permite ubicar cada vehículo de los convoyes, conocer su velocidad, estado del motor y ruta asignada, con actualizaciones cada diez segundos para detectar posibles irregularidades.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
6 de 13

La consejera del CNE, Cossette López, explicó que el mecanismo busca garantizar trazabilidad, seguridad y transparencia en la antesala de los comicios.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
7 de 13

Detalló que los GPS se instalan en los camiones destinados a la distribución y que, aunque el centro de monitoreo cuenta con 12 pantallas, este jueves se habilitaron cuatro para controlar exclusivamente las primeras rutas.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
8 de 13

Las alertas del sistema se activan si un camión supera los 60 kilómetros por hora o permanece detenido más de 20 minutos, medidas establecidas para proteger la integridad del material.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
9 de 13

La logística incluye 64 vehículos: 43 furgones, 4 furgones estacionarios y 17 camiones, todos asignados a los centros de votación del país.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
10 de 13

Las Fuerzas Armadas participan bajo reglas estrictas que prohíben que las unidades se rebasen, se separen o se detengan sin coordinación previa.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
11 de 13

El monitoreo se mantiene hasta los centros de acopio departamentales; sin embargo, una vez descargado el material, el seguimiento se limita debido a que los GPS no continúan activos en esa etapa.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
12 de 13

El contrato para el GPS se adjudicó el martes 18 de noviembre, un proceso que la consejera calificó como realizado “justo a tiempo”.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
13 de 13

Los despachos continuarán este viernes hacia otros departamentos, conforme al calendario electoral. En La Ceiba, las 939 maletas electorales y 12 de contingencia llegaron a las 2:30 de la madrugada de este viernes, como parte de la distribución previa a las elecciones generales del 30 de noviembre.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
