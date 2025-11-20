¿Por qué la "Barbie Fiscal" salió de prisión durante seis horas?

Francia Sofía Medina Martínez, exfiscal conocida como "La Barbie Fiscal", permaneció alrededor de seis horas en la Dirección de Medicina Forense este jueves. ¿Por qué razón?
Ingresó esposada de pies y manos, bajo resguardo militar y policial, a las 6:40 de la mañana para ser evaluada por especialistas del Ministerio Público.
Pasadas las 11:00 de la mañana, Medina salió de las instalaciones y fue trasladada por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de regreso a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.
La defensa de la exfiscal busca probar que las firmas en los documentos no coincide con la de Medina y la comparación de esos documentos sería expuesta en el juicio, que inicia el lunes.
La defensa de Medina ha denunciado filtraciones de información y presuntas violaciones al debido proceso, a pesar de que el expediente permanece bajo reserva judicial.
La exfiscal enfrenta 42 delitos imputados por el Ministerio Público, relacionados con la presunta sustracción de 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras.
Entre los cargos se incluyen lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada, destrucción de evidencias y 38 delitos de falsificación de documentos.
Medina fue capturada el 29 de noviembre de 2023 por supuestamente realizar 38 retiros irregulares en el Banco Central, sin cumplir los protocolos del Ministerio Público, comenzando estas operaciones en 2021.
En su residencia se encontraron miles de dólares, joyas y dos vehículos de años recientes.
Además, las autoridades aseguraron 36 bienes a su nombre, incluyendo casas, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias en Comayagua y Copán.