Llaves de recinto electoral en Colón estaban en manos de militares, denuncia Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- En manos de militares de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) y sin la permanencia de observadores quedaron las llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales en el departamento de Colón. La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció la medianoche del viernes la acción “irregular e inédita” tomada por parte Consejo Electoral Departamental de Colón. Según explicó en su cuenta de X, la autoridad local entregó a elementos militares las llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales, y permitió su permanencia dentro del establecimiento durante toda la noche.

De forma irregular e inédita, el Consejo Electoral Departamental de Colón decidió, por mayoría de votos, entregar a militares las llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales y permitir que permanezcan dentro del establecimiento durante la... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 22, 2025

Asimismo, notificó que el mismo Consejo Electoral Departamental prohibió la permanencia de observadores electorales en el lugar, acción que López calificó como una restricción a "la transparencia del proceso". López señaló que la decisión se tomó por mayoría, con 4 votos a favor y 1 en contra. Lo anterior ocurre a tan solo 7 días previos a las elecciones generales en Honduras. Cabe mencionar que estos espacios electorales deben permanecer bajo administración civil y contar con una supervisión diversa, por lo que poner las llaves en manos de militares se aparta del protocolo regular definido por el CNE.

Marlon Ochoa, por su parte, argumentó que “representantes del Partido Nacional pretendían quedarse durante la noche sola con las maletas electorales en el centro de acopio departamental”, y que “El Consejo Departamental Electoral (CDE) resolvió por mayoría que únicamente podrán ingresar y permanecer en el recinto cuando estuvieran representantes de al menos 3 partidos políticos”. De acuerdo a Ochoa, la designación de la custodia en las Fuerzas Armadas está amparada en el artículo 272 de la Constitución de la República, de lo cual se levantó acta.

En COLÓN, representante del Partido Nacional pretendía quedarse durante la noche sola con las Maletas Electorales en el centro de acopio departamental. El Consejo Departamental Electoral (CDE) resolvió por mayoría que únicamente podrán ingresar y permanecer en el recinto cuando... pic.twitter.com/UP2zJVtDJr — Marlon (@MarlonOchoaHN) November 22, 2025