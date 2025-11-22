Llaves de recinto electoral en Colón estaban en manos de militares, denuncia Cossette López

La consejera del CNE denunció que dentro del establecimiento con las maletas electorales se estaba prohibiendo la permanencia de los observadores

  • Llaves de recinto electoral en Colón estaban en manos de militares, denuncia Cossette López

    El Consejo Nacional Electoral aprobó la llegada de una misión de observadores de Estados Unidos para el 30 de noviembre.

     Foto: EL HERALDO
  • 22 de noviembre de 2025 a las 07:37

Tegucigalpa, Honduras.- En manos de militares de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) y sin la permanencia de observadores quedaron las llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales en el departamento de Colón.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció la medianoche del viernes la acción “irregular e inédita” tomada por parte Consejo Electoral Departamental de Colón.

Según explicó en su cuenta de X, la autoridad local entregó a elementos militares las llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales, y permitió su permanencia dentro del establecimiento durante toda la noche.

Asimismo, notificó que el mismo Consejo Electoral Departamental prohibió la permanencia de observadores electorales en el lugar, acción que López calificó como una restricción a "la transparencia del proceso".

López señaló que la decisión se tomó por mayoría, con 4 votos a favor y 1 en contra. Lo anterior ocurre a tan solo 7 días previos a las elecciones generales en Honduras.

Cabe mencionar que estos espacios electorales deben permanecer bajo administración civil y contar con una supervisión diversa, por lo que poner las llaves en manos de militares se aparta del protocolo regular definido por el CNE.

Cossette López denuncia que FF AA interfieren en labor del CNE

Marlon Ochoa, por su parte, argumentó que “representantes del Partido Nacional pretendían quedarse durante la noche sola con las maletas electorales en el centro de acopio departamental”, y que “El Consejo Departamental Electoral (CDE) resolvió por mayoría que únicamente podrán ingresar y permanecer en el recinto cuando estuvieran representantes de al menos 3 partidos políticos”.

De acuerdo a Ochoa, la designación de la custodia en las Fuerzas Armadas está amparada en el artículo 272 de la Constitución de la República, de lo cual se levantó acta.

Recordar que según el artículo 272 de la Constitución de la República establece que "las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante".

La anterior acción fue solucionada hoy en horas de la madrugada, mediante el consenso entre los representantes de los partidos políticos, por lo que se le cambiaron los candados al recinto donde se hallan las maletas electorales.


Te gustó este artículo, compártelo