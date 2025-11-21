Cossette López denuncia que FF AA interfieren en labor del CNE

Tegucigalpa, Honduras.-Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que “se nos quiere poner un bozal” y que las Fuerzas Armadas buscan entorpecer la labor de la institución electoral.
En conferencia de prensa, López rechazó que personal militar ha ingresado sin autorización a áreas sensibles, tomado fotografías y realizado acciones que generan fricción con el personal del CNE. “Si la orden no viene de los superiores del CNE, ¿de quién viene?”, cuestionó.
Reconoció que la labor de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad a lo interno del Instituto de Formación Profesional (Infop), donde está el Centro Logístico Electoral (CLE), pero que reportan casos de confrontación con el personal del CNE.
“Si me van a denunciar porque estoy comentando lo que está sucediendo en el torno electoral, lo que quieren es que quede en secreto y yo no tengo nada que ocultar”, recalcó.
Respecto a la denuncia presentada por las Fuerzas Armadas en su contra, la consejera sostuvo su postura crítica sobre el comportamiento de algunos elementos destacados en el Infop.
Aseguró que existe una “cuestión sistemática” de tensiones y que no dejará de denunciar lo que considera irregularidades.