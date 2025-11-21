Cossette López denuncia que FF AA interfieren en labor del CNE

Tegucigalpa, Honduras.-Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que “se nos quiere poner un bozal” y que las Fuerzas Armadas buscan entorpecer la labor de la institución electoral.

En conferencia de prensa, López rechazó que personal militar ha ingresado sin autorización a áreas sensibles, tomado fotografías y realizado acciones que generan fricción con el personal del CNE. “Si la orden no viene de los superiores del CNE, ¿de quién viene?”, cuestionó.

Reconoció que la labor de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad a lo interno del Instituto de Formación Profesional (Infop), donde está el Centro Logístico Electoral (CLE), pero que reportan casos de confrontación con el personal del CNE.