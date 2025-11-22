Yani Rosenthal llama a la población a defender las urnas el próximo 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.—​​​​​​El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, llamó a la población hondureña a defender las urnas el próximo 30 de noviembre en las elecciones generales. Durante una conferencia de prensa brindada este sábado —22 de noviembre—, Rosenthal solicitó “a la militancia del Partido Liberal que defienda las urnas en los distintos centros de acopio que hay en las cabeceras municipales”. El político afirmó que es de vital importancia que “acompañen las caravanas que van a distribuir las urnas en las rutas que ha diseñado el CNE (Consejo Nacional Electoral)”.

"Pedirle a la población de Honduras que también apoye a esa militancia del Partido Liberal, acompañando y protegiendo las urnas, protegiendo nuestra democracia", enfatizó. Rosenthal aseguró que esta es la única manera de evitar que "algún partido o fuerza oscura trate de destruir el proceso electoral el día domingo 30". Cabe destacar que, durante la conferencia, las autoridades liberales denunciaron la existencia de un complot para asaltar bodegas electorales en los departamentos de Yoro y Cortés.