"Ella ordenó esta agresión, al que querían atacar era a mí": Nasralla acusa a Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- Los liberales no responderán con violencia y no "responderán al juego de Rixi Moncada ", fueron las declaraciones del candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, luego de que candidatos a diputados y militantes supuestamente fueron agredidos por miembros de Libre durante el cierre de campaña en Tegucigalpa.

Nasralla leyó el comunicado oficial del Partido Liberal: "Hace dos horas nuestro país fue testigo de un hecho que lastima la democracia".

Luego del incidente registrado en la colonia El Pedregal, se dirigieron hasta el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), donde el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla , se pronunció.

"Golpearon y rayaron automóviles, quitaron distintivos y quemaron la bandera del Partido Liberal, por órdenes de Rixi Moncada", dijo Salvador Nasralla.

Los candidatos a diputados Sarahi Vásquez, Sandra Flores, Laura Euceda y Josué Colindres, diputado suplente de Iroshka Elvir, fueron agredidos por militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), según denunció Nasralla.

El candidato dijo que no fue algo improvisado ni un malentendido, asegurando que hondureños y extranjeros en la zona de La Vega, "encapuchados y con pasamontañas, y claramente coordinados, golpearon a nuestros candidatos".

El presidenciable aseguró que "una caravana pacífica, familiar y alegre del Partido Liberal fue atacada de manera organizada por órdenes de la candidata del partido Libre, Rixi Moncada".

Tras las agresiones de Libre, la caravana se disolvió y algunos liberales llegaron al CCEPL. "No volverán, no volverán", gritaron los liberales.

"Las decisiones en estos últimos cuatro años las tomó Rixi Moncada. Ella ordenó esta agresión contra las personas de nuestro partido; eso iba con dedicatoria para mí, al que querían atacar era a mí", aseguró Nasralla.

Hace dos horas, nuestro país fue testigo de un hecho que lastima profundamente la democracia:

Una caravana pacífica, familiar y alegre del Partido Liberal fue atacada de manera organizada por militantes de Libertad y Refundación.

No fue un improvisado

No fue un malentendido

Fue un operativo de violencia premeditado.

En la zona de Las Vegas, estos grupos -encapuchados y claramente coordinados- golpearon a nuestros candidatos, agredieron a mujeres, jóvenes y adultos mayores, tiraron motoristas al pavimento, dañaron vehículos, arrancaron distintivos, y lanzaron piedras y objetos contundentes contra una movilización que avanzaba sin armas, sin insultos y sin provocaciones.

Todo esto ocurrió en plena tarde-noche, a vista de cientos de hondureños que solo querían participar en una actividad democrática y pacífica.

Esto que vimos hoy no representa política. Representa barbarie. Representa miedo. Representa el deterioro moral de quienes ya no tienen nada que ofrecerle al país, más que violencia.

Nuestra posición: firmeza y paz

Como candidato presidencial del histórico Partido Liberal, quiero dejar clara nuestra postura: Nosotros no responderemos con violencia

Nosotros no caeremos en su juego.

Nosotros defenderemos las ideas, no los golpes.

Defenderemos el futuro, no la destrucción.

Esta contienda no solo es electoral, es una batalla espiritual por el alma de Honduras.

Y las tinieblas nunca han podido vencer la luz.

Honduras merece orden. Honduras merece respeto. Honduras merece vivir sin miedo.

La caravana fue cancelada para proteger vidas

Ante el nivel de agresión, se tomó la decisión correcta: cancelar la actividad para proteger la integridad de nuestra gente. Un acto de campaña jamás puede estar por encima de la vida de un hondureño.

Honduras: lo que nos espera es más grande

La caravana más grande no era la de hoy. La verdadera caravana será el 30 de noviembre.

Ese día, millones de hondureños nos reuniremos en las urnas para sacar a los hijos del caos, y para iniciar una nueva etapa de orden, paz, prosperidad y respeto.

Ese día el pueblo dirá con fuerza: No queremos volver al pasado, y no queremos seguir con más de lo mismo.

Porque este país no está condenado a elegir entre corrupción del pasado y corrupción del presente. Hay una opción honesta, profesional y capaz.

Mensaje final

Honduras, hoy reiteramos nuestro compromiso:

Nosotros no venimos de robar. No venimos a asegurar privilegios. Nosotros ya tenemos nuestra vida resuelta por nuestro trabajo. Lo único que queremos es, el día que Dios nos llame, poder decirle: "Señor, hicimos bien la tarea que nos encomendaste hacer".

Esta batalla se gana con votos. Se gana con ciudadanía valiente. Se gana con la verdad. Se gana con Dios de nuestro lado.

Honduras, tengamos esperanza.

Vamos a vencer.