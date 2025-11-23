Rumbo al aeropuerto, material electoral para el voto de hondureños en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Los materiales electorales que servirán para que unos 400,000 hondureños ejerzan el sufragio en Estados Unidos ya se dirigen hacia el aeropuerto. Cada maleta va equipada con su respectivo GPS, según informó la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. "Las maletas electorales ya se dirigen hacia el aeropuerto, cada una equipada con su dispositivo GPS para garantizar un traslado seguro", indicó la consejera.

Desde el pasado sábado inició el proceso de maquilado y armado de las maletas electorales destinadas al voto en el exterior. Finalmente, este domingo, las autoridades informaron que "todo está listo para el voto en el exterior". En su cuenta de X, López compartió imágenes de los sistemas de rastreo que acompañan cada maleta. Cada GPS cuenta con su respectiva etiqueta que especifica el centro de votación, el IRV y la ciudad correspondiente.