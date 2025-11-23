¿A qué departamentos faltan enviar maletas electorales para elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- El despacho y distribución de maletas electorales continuó este fin de semana para ser entregadas en todos los sitios donde habrá una Junta Receptora de Votos (JRV), tanto en Honduras como en Estados Unidos. El sábado desde el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en la capital, se realizó el despacho hacia los departamentos de Lempira (796 maletas) e Intibucá (591 maletas), en el occidente del país. Aunque estaba previsto en el calendario de entrega que el sábado saldrían las 15 maletas electorales con destino hacia 12 ciudades de los Estados Unidos, el proceso de traslado se ejecutó hasta este domingo 23 de noviembre.

Un total de 399, 537 documentos electorales fueron enviados por la vía aérea hacia la nación del norte —bajo la estricta custodia y vigilancia de las Fuerzas Armadas de Honduras—, para que los casi 400 mil compatriotas que están habilitados para ejercer el sufragio lo puedan hacer.

Las distribuciones

Este domingo también llegó el turno de salida para las maletas electorales que serán utilizadas en los 12 municipios del departamento de Cortés. Son 3,332 maletas electorales, la mayoría de estas están destinadas en la capital industrial, San Pedro Sula, a razón de su densidad poblacional y por ende carga electoral.

Para mañana lunes 24 de noviembre se tiene previsto que saldrán del CLE 177 maletas con destino a los departamentos de Gracias a Dios, 155 a Islas de la Bahía y 1,096 a Santa Bárbara. Las maletas electorales para los departamentos de Olancho (1,182), Choluteca (1,101) y Valle (458) serán despachadas desde el CLE el martes 25 de noviembre. El proceso logístico de entrega del material culminará el miércoles 26 de noviembre, con la distribución para los departamentos de El Paraíso (1,098), Comayagua (1,141) y La Paz (491) para completar los 18 departamentos. A esto se suma las que serán distribuidas en Estados Unidos.

Los GPS

Todas las 15 maletas electorales que fueron enviadas hacia los Estados Unidos llevaban consigo el dispositivo GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Estas ciudades son: Miami, Dallas, Boston, Atlanta, Chicago, Houston, New York, Charlotte, Los Ángeles, Washington, New Orleans y San Francisco. Sin embargo, las que se están enviando hacia el interior del territorio nacional, han tenido que salir del Centro de Logística Electoral (CLE) sin los GPS en cada maleta.