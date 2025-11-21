Maletas electorales salen mañana hacia Lempira, Intibucá y Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- En el segundo día de despacho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desplegó el envío del material electoral hacia los departamentos de Yoro y Copán de acuerdo con el cronograma de salidas.
El órgano electoral envió en total, entre los dos departamentos, 2,164 maletas electorales, 38 de contingencia, 938 kits tecnológicos y 38 de respaldo.
Este sábado, el Consejo Nacional Electoral despachará desde las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE) los departamentos de Lempira e Intibucá, además de las 15 maletas que serán distribuidas en las 12 ciudades de Estados Unidos.
Al departamento de Lempira se desplegarán 796 maletas electorales y 437 kits, mientras que en Intibucá se distribuirán 571 y 266 equipos tecnológicos. El domingo se despachará desde el CLE el departamento de Cortés y todos sus municipios, donde se enviarán 3,332 maletas electorales, con 28 de contingencia, y 1,036 kits tecnológicos con 28 de respaldo.
Dispositivos GPS
A falta de la llegada de los dispositivos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), el primer despacho de maletas a Colón, Ocotepeque y Atlántida fue sin ese mecanismo de rastreo.
A Yoro, Copán, Lempira e Intibucá también salieron las maletas a los centros de acopio sin la instalación de los dispositivos de rastreo, debido a que la llegada de los GPS que serían instalados en las maletas electorales todavía no arriban al país.
No obstante, los únicos dotados con sistema GPS son las unidades de transporte, las cuales son seguidas en tiempo real desde un centro de monitoreo, donde se rastrea su ubicación, velocidad, estatus del motor y ruta asignada; información que se actualiza cada 10 segundos para permitir un seguimiento cercano y detectar cualquier irregularidad.
Los 6,000 dispositivos GPS que se esperaba arribaran al país ayer todavía no han ingresado a Honduras y, de acuerdo con información proporcionada a lo interno del CNE, se encuentran varados en Miami, Estados Unidos.
Durante el acto del inicio del despliegue electoral, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, indicó que los dispositivos serían traídos en un vuelo privado a San Pedro Sula. Sin embargo, la consejera Cossette López informó que serían ingresados a través de un courier que se tenía previsto llegara ayer al aeropuerto de Palmerola a las 11:45 de la mañana, no obstante, los mismos aún no ingresaron al país