Maletas electorales salen mañana hacia Lempira, Intibucá y Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- En el segundo día de despacho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desplegó el envío del material electoral hacia los departamentos de Yoro y Copán de acuerdo con el cronograma de salidas.

El órgano electoral envió en total, entre los dos departamentos, 2,164 maletas electorales, 38 de contingencia, 938 kits tecnológicos y 38 de respaldo.

Este sábado, el Consejo Nacional Electoral despachará desde las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE) los departamentos de Lempira e Intibucá, además de las 15 maletas que serán distribuidas en las 12 ciudades de Estados Unidos.

Al departamento de Lempira se desplegarán 796 maletas electorales y 437 kits, mientras que en Intibucá se distribuirán 571 y 266 equipos tecnológicos. El domingo se despachará desde el CLE el departamento de Cortés y todos sus municipios, donde se enviarán 3,332 maletas electorales, con 28 de contingencia, y 1,036 kits tecnológicos con 28 de respaldo.