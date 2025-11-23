Maletas electorales en Lempira siguen en camiones por ausencia de delegados de Libre y PLH, denuncia Cossette

Cossette López, denunció que las maletas electorales de Lempira permanecen retenidas en los camiones debido a la ausencia de los representantes de Libre y PLH

    Mientras otros departamentos ya recibieron su material electoral, Lempira enfrenta retrasos por la inasistencia de los delegados.

     Foto: Cortesía- X Cossette López
  • 23 de noviembre de 2025 a las 09:54

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó este domingo sobre el avance en la distribución de las maletas electorales que inició el pasado jueves 20 de noviembre, destacando una "situación irregular" en el departamento de Lempira.

Según la actualización, mientras los envíos hacia Intibucá llegaron y fueron descargados correctamente, el material electoral de Lempira, que arribó a las 2:00 a. m., permanece retenido en los camiones debido a la ausencia de los representantes de Libre y PLH del Comité Departamental Electoral.

López denunció que los representantes de Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal, "no cumplieron con su deber de realizar el descargo, la revisión y la ubicación en el Centro de Acopio correspondiente. Esta situación debe regularizarse”, señaló López.

La consejera también se refirió a un incidente ocurrido con la patrulla de las Fuerzas Armadas que custodiaba el material electoral.

“Lamentamos accidente de patrulla a su llegada. Tripulantes heridos, cero fallecidos”, indicó.

La patrulla sufrió un aparatoso accidente de tránsito al impactar contra un poste de concreto en la carretera CA-11, entre Gracias, Lempira, y Santa Rosa de Copán.

Reportes preliminares señalan que el conductor, asignado al 17° Batallón de Infantería de Lempira, habría sido afectado por sueño y cansancio, lo que provocó el choque.

Afortunadamente, no se registraron fallecidos, pero los tripulantes resultaron con heridas leves.

