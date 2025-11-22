¿Qué pasó en Colón con las maletas electorales? Polémica entre oficialismo y oposición

¿Qué pasó en Colón con las maletas electorales? La víspera de las elecciones generales del 30 de noviembre no ha sido la mejor, desde disputas con las Fuerzas Armadas y el CNE, hasta discursos de odio por parte de los partidos políticos, entre otros problemas. Aunque el inicio de la distribución de maletas trajo un poco de certidumbre, lo sucedido en Colón ha despertado las alertas.