¿Qué pasó en Colón con las maletas electorales? Polémica entre oficialismo y oposición

Desde el pasado jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a distribuir las maletas electorales en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, en Colón ya se han denunciado inconsistencias. Estas son las versiones de la oposición y el oficialismo.
¿Qué pasó en Colón con las maletas electorales? La víspera de las elecciones generales del 30 de noviembre no ha sido la mejor, desde disputas con las Fuerzas Armadas y el CNE, hasta discursos de odio por parte de los partidos políticos, entre otros problemas. Aunque el inicio de la distribución de maletas trajo un poco de certidumbre, lo sucedido en Colón ha despertado las alertas.
Tanto el oficialismo como la oposición tienen su versión. La consejera del CNE, Cossette López, denunció que se entregaron a militares las llaves del centro de acopio electoral, restringiendo la observación y la transparencia.
El pasado viernes, López informó que el Consejo Departamental Electoral (CDE) decidió por mayoría entregar a militares las llaves del centro de acopio que resguarda las maletas electorales. La resolución también permitió que efectivos permanezcan dentro del recinto durante la noche y restringió la presencia de observadores, lo que, según la funcionaria, compromete la transparencia.
Horas más tarde, salió la versión del oficialismo, cuando el consejero Marlón Ochoa señaló que en Colón una representante del Partido Nacional buscaba permanecer sola dentro del centro de acopio durante la noche.
Según Ochoa, los militares solo permanecerán dentro del recinto cuando haya delegados de al menos tres partidos políticos, dejando la custodia en manos de las Fuerzas Armadas, como lo “establece el artículo 272 de la Constitución”, y aseguró que se levantó acta del procedimiento.
Otros miembros de los partidos políticos también se han pronunciado, como el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien aseguró que “Libre es capaz de todo” y pidió a la población cuidar las urnas.
“Hay que resguardar el proceso; le pedimos a toda nuestra dirigencia que custodien, que acompañen, que vigilen, que se acerquen a los perímetros y a cada acceso donde están los centros de acopio en cada uno de los departamentos”, pidió Tomás Zambrano.
El Partido Liberal tampoco se quedó atrás. El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, llamó a la población hondureña a defender las urnas: “a la militancia del Partido Liberal que defienda las urnas en los distintos centros de acopio que hay en las cabeceras municipales”.
Cabe destacar que Copán, Yoro, Atlántida, Colón y Ocotepeque ya recibieron las maletas electorales; no obstante, estas no contaron con su respectivo GPS. Desde ya, el resguardo de las maletas electorales preocupa.