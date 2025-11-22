“Llegarán con retraso”: Hall confirma demora en GPS de maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El traslado de las maletas electorales arrancó el pasado jueves 20 de noviembre, pero sin contar con los dispositivos GPS que suelen acompañarlas. Atlántida, Ocotepeque y Colón son los departamentos donde ya llegó el material electoral. Este sábado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dio a conocer que los GPS “llegarán con retraso”.

El día en que se dio el banderillazo, Hall había asegurado que este sábado iban a ser enviados los GPS a los lugares correspondientes, pero según su último mensaje, estos no llegarán a tiempo. "Se nos ha informado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso. Por el retraso se deducirá la responsabilidad legal y económica que corresponda por incumplimiento", publicó Ana Paola Hall. La presidenta reconoció que "lo único que está claro" es que, de no haberse realizado el banderillazo y los siguientes despachos del material electoral en las fechas previstas, por estar esperando los GPS, hoy se tendría una crisis importante en el proceso electoral.