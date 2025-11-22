“Llegarán con retraso”: Hall confirma demora en GPS de maletas electorales

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, informó que se deducirán las responsabilidades legales y económicas que correspondan por incumplimiento

    Ana Paola Hall advirtió que los dispositivos de rastreo sufrirán retrasos. Atlántida, Ocotepeque y Colón son los departamentos donde ya llegó el material electoral.

     Foto: Cortesía
  • 22 de noviembre de 2025 a las 15:04

Tegucigalpa, Honduras.- El traslado de las maletas electorales arrancó el pasado jueves 20 de noviembre, pero sin contar con los dispositivos GPS que suelen acompañarlas.

Atlántida, Ocotepeque y Colón son los departamentos donde ya llegó el material electoral.

Este sábado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dio a conocer que los GPS “llegarán con retraso”.

Hall: "No puede retrasarse tres días el despacho de las maletas"

El día en que se dio el banderillazo, Hall había asegurado que este sábado iban a ser enviados los GPS a los lugares correspondientes, pero según su último mensaje, estos no llegarán a tiempo.

“Se nos ha informado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso. Por el retraso se deducirá la responsabilidad legal y económica que corresponda por incumplimiento”, publicó Ana Paola Hall.

La presidenta reconoció que “lo único que está claro” es que, de no haberse realizado el banderillazo y los siguientes despachos del material electoral en las fechas previstas, por estar esperando los GPS, hoy se tendría una crisis importante en el proceso electoral.

Fallos en la impresión retrasa entrega de 200,000 credenciales a partidos políticos

“Cuando los GPS lleguen al país se tomarán las medidas pertinentes. Por ahora, contamos con los GPS en el transporte hacia cada departamento”, dijo Ana Paola Hall.

Cabe mencionar que, aunque las maletas electorales que ya se transportaron no llevan el respectivo GPS, los furgones que trasladan el material sí cuentan con un dispositivo, según manifestaron los transportistas de la empresa contratada.

Honduras está a tan solo siete días de sus elecciones generales, donde poco más de 6.5 millones de hondureños están llamados a ejercer el sufragio. El cronograma electoral no ha sido fácil, debido a las disputas entre los consejeros.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más