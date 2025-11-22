“Llegarán con retraso”: Hall confirma demora en GPS de maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El traslado de las maletas electorales arrancó el pasado jueves 20 de noviembre, pero sin contar con los dispositivos GPS que suelen acompañarlas.
Atlántida, Ocotepeque y Colón son los departamentos donde ya llegó el material electoral.
Este sábado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dio a conocer que los GPS “llegarán con retraso”.
El día en que se dio el banderillazo, Hall había asegurado que este sábado iban a ser enviados los GPS a los lugares correspondientes, pero según su último mensaje, estos no llegarán a tiempo.
“Se nos ha informado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso. Por el retraso se deducirá la responsabilidad legal y económica que corresponda por incumplimiento”, publicó Ana Paola Hall.
La presidenta reconoció que “lo único que está claro” es que, de no haberse realizado el banderillazo y los siguientes despachos del material electoral en las fechas previstas, por estar esperando los GPS, hoy se tendría una crisis importante en el proceso electoral.
“Cuando los GPS lleguen al país se tomarán las medidas pertinentes. Por ahora, contamos con los GPS en el transporte hacia cada departamento”, dijo Ana Paola Hall.
Cabe mencionar que, aunque las maletas electorales que ya se transportaron no llevan el respectivo GPS, los furgones que trasladan el material sí cuentan con un dispositivo, según manifestaron los transportistas de la empresa contratada.
Honduras está a tan solo siete días de sus elecciones generales, donde poco más de 6.5 millones de hondureños están llamados a ejercer el sufragio. El cronograma electoral no ha sido fácil, debido a las disputas entre los consejeros.