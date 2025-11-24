Cohep: 1,039 empresas confían en la celebración de elecciones del 30 de noviembre

Representantes de la iniciativa privada expusieron los resultados del cuarto sondeo denominado Barómetro Electoral, en el que participaron 1,167 mipymes

  • Cohep: 1,039 empresas confían en la celebración de elecciones del 30 de noviembre

    Gustavo Solórzano, asesor legal del Cohep, presentó los resultados del tercer Barómetro Electoral.

     Foto: Captura de video
  • 24 de noviembre de 2025 a las 12:03

Tegucigalpa, Honduras.- De 1,167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encuestadas en el marco del cuarto sondeo denominado Barómetro Electoral, el 89.4% tiene confianza que los comicios generales se celebrarán el próximo 30 de noviembre.

El porcentaje equivale a 1,039 de las empresas que son parte del brazo técnico-político del sector empresarial hondureño.

Este resultado difiere a la primera encuesta del Barómetro Electoral del Cohep en el que 84.51% manifestó su desconfianza en la realización de la justa democrática del domingo próximo.

Human Rights Watch advierte tensión electoral en Honduras a cinco días de los comicios

El 68.06%, es decir, 794 empresas encuestadas consideraron que la cúpula de las Fuerzas Armadas no actuará con imparcialidad durante las elecciones generales, una proporción de 7 de cada 10 participantes.

Mientras que 6 de cada 10 mipymes que se sometieron al referido sondeo afirmaron que el Ministerio Público (MP) se encuentra politizado, es decir, 700 encuestados (59.89%).

El 41.78% de los participantes (490) correspondieron a emprendimientos individuales y 385, el 33.1% microempresas.

CNE recibe dispositivos de rastreo para seguimiento de maletas electorales tras retrasos
Te gustó este artículo, compártelo
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más