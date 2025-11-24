Cohep: 1,039 empresas confían en la celebración de elecciones del 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- De 1,167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encuestadas en el marco del cuarto sondeo denominado Barómetro Electoral, el 89.4% tiene confianza que los comicios generales se celebrarán el próximo 30 de noviembre.

El porcentaje equivale a 1,039 de las empresas que son parte del brazo técnico-político del sector empresarial hondureño.

Este resultado difiere a la primera encuesta del Barómetro Electoral del Cohep en el que 84.51% manifestó su desconfianza en la realización de la justa democrática del domingo próximo.