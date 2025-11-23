Nasry Asfura pide que hondureños vayan a los centros de votación al momento del conteo

Asfura hizo actividades este domingo en Francisco Morazán , Yoro y posteriormente en Colón .

Olanchito, Yoro.- Como parte del cierre de campaña, el candidato presidencial del Partido Naciona l, Nasry Asfura , hizo un llamado para cuidar el voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Durante su discurso en Olanchito, aseguró que es un candidato "serio, coherente y constante. Yo soy serio y lo que dije ayer, lo digo hoy y lo sostengo dentro de un año".

Instó a salir a votar desde temprano y volver por la tarde a los centros de votación para ser veedores del conteo.

"El día de las elecciones se van a inventar un montón de cuentos, por eso hay que regresar a cuidar las mesas cuando estén haciendo el conteo".

Añadió que "no tenemos ninguna alianza con ningún partido ni con ninguna persona, solo con cada nacionalista".