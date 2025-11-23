Nasry Asfura pide que hondureños vayan a los centros de votación al momento del conteo

Olanchito, Yoro.- Como parte del cierre de campaña, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, hizo un llamado para cuidar el voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Asfura hizo actividades este domingo en Francisco Morazán, Yoro y posteriormente en Colón.
Durante su discurso en Olanchito, aseguró que es un candidato "serio, coherente y constante. Yo soy serio y lo que dije ayer, lo digo hoy y lo sostengo dentro de un año".
Instó a salir a votar desde temprano y volver por la tarde a los centros de votación para ser veedores del conteo.
"El día de las elecciones se van a inventar un montón de cuentos, por eso hay que regresar a cuidar las mesas cuando estén haciendo el conteo".
Añadió que "no tenemos ninguna alianza con ningún partido ni con ninguna persona, solo con cada nacionalista".
En diversas oportunidades ha dicho estar confiado del respaldo del pueblo y hasta se ha atrevido a decir que ganará los comicios con al menos 1.6 millones de votos.
Esta será la segunda vez que busque la presidencia de Honduras tras perder las elecciones de 2021 frente a Xiomara Castro.