Denuncian agresiones de militantes de Libre contra nacionalistas y liberales

Tegucigalpa, Honduras.-Varios capitalinos han denunciado en los últimos días contantes agresiones por parte de militantes de Libre en diferentes puntos de la capital. Las primeras agresiones fueron reportadas en la colonia Mary Flake de Flores, donde los simpatizantes del partido Libertad y Refundación llegaron hasta una carpa del Partido Liberal. En la carpa se encontraban los militantes liberales dando información de los candidatos y, de acuerdo con los relatos de ellos, los simpatizantes de Libre llegaron y comenzaron a decirles que se fueran del lugar, porque era de ellos.

Los liberales dijeron que no se moverían y les pidieron que se fueran para no generar más conflicto, sin embargo, los de Libre reaccionaron violentamente botando algunas pancartas. Además, en las imágenes captadas por las personas que estaban en el lugar, se puede ver cómo un hombre intentó golpear a una de las mujeres de la carpa, pero esta no se dejó y lo sacó a empujones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este hecho no pasó a más y los militantes de Libre se fueron del lugar. Otro suceso fue el ocurrido durante la gran caravana de Salvador Nasralla, el pasado 22 de noviembre, cuando varios militantes de Libre llegaron a insultar a los seguidores del liberal. En un video compartido por Nasralla se muestra cómo los simpatizantes de Libre comenzaron a quitar la publicidad de los candidatos liberales y agredirlos verbalmente.

Finalmente, la noche del lunes 24 de noviembre, en la colonia 3 de Mayo se registró otra agresión por parte de militantes de Libre, pero en esta ocasión contra simpatizantes del Partido Nacional. En un video compartido en varios grupos de WhatsApp, se puede ver cómo una mujer que tiene en la mano una bandera de Libre, comienza a pegarle a un joven que iba en una caravana nacionalista dentro de la popular colonia.