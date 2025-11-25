Gracias a sus graciosidades, otro año aplazados en la Cuenta del Milenio

MILENIO. Saludes les dejó la Cuenta del Milenio, luego que el gobierno de Libre volvió a salir aplazado en corrupción, Estado de derecho y libertad de expresión. Adiós a 200 millones de verdecitos.

TREP. La Ramona ya dijo que no aceptará los resultados del TREP que ellos mismos aprobaron. El Plan Venezuela está en marcha, el domingo no habrá declaratoria, el lunes dirán que las “actas” les dan el “triunfo” y la comisión permanente espuria del rufián del CN hará la declaratoria. Bueno, en guerra avisada...

TRES. Los tres chiflados ya están en la capital federal, para defender lo indefendible ante la OEA en la reunión de hoy, a la cual no le regaron maíz ni a Cossette ni a los dos del TJE.

LEY. Dele que dele Libre con robarse las elecciones. Ahora es que los directores de los centros educativos se los están entregando a las Fuerzas Armadas, y no a los Consejos Electorales Departamentales, como manda la ley.

LLAVES. O sea que el domingo serán las Fuerzas Armadas, y no el CNE, quien decidirá a quién le entregarán las llaves de los centros de votación y a qué horas abrirán las urnas. ¡Habrase visto! ¿Y Ana Paola?

ATRACO. Lo “pior” es que la presidenta del CNE no denuncia este atraco al proceso electoral y, si lo hace Cossette, la agarran de ojo de gallo, diciendo que solo busca “figurar”.

LORO. Ajá, y anoche tenía cadena el usurpador del Congreso que, segurito, no saldría con nada bueno para Honduras. Este solo repite como loro todo lo que le mandan de Palacio.

ASALTO. A Libre ya solo le falta ponerle una pistola en la cabeza al pobre, pueblo, pobre y decirle, como en los asaltos a mano armada: la vida o las elecciones.

CÍNICOS. El Departamento de Estado, el Congreso de USA, la UE, el parlamento de España, la OEA, la ONU, Human Rights Watch, en fin, todo el mundo alertando del robo de las elecciones en Honduras, pero estos cínicos, como si no fuera con ellos.

OTRO. Gracias a Libre, el nuevo Congreso deberá reformar la Ley del MP, de las FF AA, del CNE, TJE, PGR, en fin, para evitar que venga otro desquiciado mental a hacer lo que le venga en gana con esas instituciones.

DOS. Ahora es que aquellos dos se están peleando por Nasralla. El pobre Landaverde, Orlando Iriarte, Benjamín Santos, Velásquez Názar, Fernando Montes, se estarán retorciendo en la tumba al ver en qué vino a terminar su partido. Los dos deberían ser expulsados hoy mismo con todo y la Guandique.