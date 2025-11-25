Xiomara Castro afirma que habrá "elecciones libres y transparentes" en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después que la Organización de Estados Americanos (OEA) analizara la situación de Honduras de cara a las elecciones generales, la presidenta Xiomara Castro se pronunció en redes sociales. En su mensaje, la jefa de Estado hondureño aseguró que habrá "elecciones libres y transparentes" en respuesta al pedido de los Estados miembros de la OEA.

Al mismo tiempo, se refirió a la Cuenta del Milenio, sin confirmar que Honduras accedió a los fondos, como funcionarios de su gobierno lo han perjurado. "Hace dieciséis años, un golpe de Estado militar, promovido por narcotraficantes que hoy cumplen condenas en los Estados Unidos, le arrebató a Honduras la democracia, la credibilidad internacional y el acceso a la Cuenta del Milenio".

Aseveró que son muchos los logros en su administración, la cual concluye en enero del 2026. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Hoy, mi gobierno cumple y honra los principios que entonces fueron violentados: garantizando la libertad personal, la democracia, la rendición de cuentas, la reducción de la pobreza y disminución significativa de la violencia, así como el mayor crecimiento y la estabilidad macroeconómica".