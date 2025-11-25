  1. Inicio
  2. · Honduras

Xiomara Castro afirma que habrá "elecciones libres y transparentes" en Honduras

La presidenta Xiomara Castro aseguró que su gobierno ha dado "el mayor crecimiento y la estabilidad macroeconómica" en la historia de Honduras

  • 25 de noviembre de 2025 a las 16:08
Xiomara Castro afirma que habrá elecciones libres y transparentes en Honduras

Xiomara Castro se encuentra actualmente en Ciudad de México, México.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después que la Organización de Estados Americanos (OEA) analizara la situación de Honduras de cara a las elecciones generales, la presidenta Xiomara Castro se pronunció en redes sociales.

En su mensaje, la jefa de Estado hondureño aseguró que habrá "elecciones libres y transparentes" en respuesta al pedido de los Estados miembros de la OEA.

Muestran preocupación en la OEA por declaraciones de Rixi Moncada en no aceptar conteo del TREP

Al mismo tiempo, se refirió a la Cuenta del Milenio, sin confirmar que Honduras accedió a los fondos, como funcionarios de su gobierno lo han perjurado.

"Hace dieciséis años, un golpe de Estado militar, promovido por narcotraficantes que hoy cumplen condenas en los Estados Unidos, le arrebató a Honduras la democracia, la credibilidad internacional y el acceso a la Cuenta del Milenio".

Aseveró que son muchos los logros en su administración, la cual concluye en enero del 2026.

"Hoy, mi gobierno cumple y honra los principios que entonces fueron violentados: garantizando la libertad personal, la democracia, la rendición de cuentas, la reducción de la pobreza y disminución significativa de la violencia, así como el mayor crecimiento y la estabilidad macroeconómica".

Embajador de Argentina cuestiona presencia de Marlon Ochoa en sesión de la OEA

Continuó diciendo: "Lo que el Presidente Zelaya (Mel) defendió con dignidad, hoy lo recuperamos con la Refundación que ya ha cambiado el rumbo de Honduras".

Finalmente y en cuanto a las elecciones generales, acotó: "Y con la misma convicción, garantizamos para este 30 de noviembre unas elecciones libres, transparentes y depositadas en la confianza y la voluntad soberana del pueblo hondureño".

La presidenta Xiomara Castro entregará su cargo a finales del 2026 tras convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias