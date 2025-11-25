Muestran preocupación en la OEA por declaraciones de Rixi Moncada en no aceptar conteo del TREP

Washington, EE UU.- Deborah Ullmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata (NDI), brindó las valoraciones del NDI durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se analizó la situación electoral en Honduras. Ullmer inició diciendo que "Honduras al caminar para las elecciones del 30 de noviembre, lo que va a suceder va más allá de las fronteras y la democracia está pasando por pruebas en todo el mundo, esto va a mostrar más de lo que va a pasar en Honduras y lo que va a moldear la estabilidad del país".

Enfatizó que las elecciones generales deben tener credibilidad y reconoció que a nivel internacional, estos comicios generan profunda desconfianza. "Una elección con credibilidad en Honduras es central para evitar caer en inestabilidad política más profunda, el peligro es más profundo. Un liderazgo que asuma el mandato sin apoyo ni fragilizando la democracia o erosionado la democracia. Honduras enfrenta esta elección con profunda desconfianza en sus instituciones, basadas en la crisis constitucional del 2009 que llevó a un golpe de Estado y la reelección presidencial de 2017 cuando el fraude llevaron a violencia post electoral", acotó. Rememoró lo sucedido en los comicios internos de marzo del presente año. "La desconfianza ha crecido y las elecciones primarias fueron marcadas por fracasos y por atrasos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El NDI ha mostrado preocupación consistente por violencia política y presiones hacia el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Electoral".

Agregó que "estas acciones contribuyeron a un deterioro de las normas democráticas, presiones sostenidas de otros brazos de gobierno contra autoridades electoral que profundizan el riesgo de una crisis prolongada". A su vez, se refirió al respeto hacia los órganos electorales y el trabajo que deben realizar las Fuerzas Armadas. "La supervisión es fundamental en un Estado de derecho y no se debe obstruir el trabajo del Consejo Nacional Electoral ni la responsabilidad del Tribunal de profundizar disputas; las autoridades electorales deben ejercer su trabajo sin presiones externas y con ayuda de las instituciones, sobre todo de las Fuerzas Armadas que tienen un trabajo constitucional no solamente salvaguardar los votos, escrutinio, sino que los actores políticos han construido un ambiente de riesgo de ser impugnadas antes que se cuenten los votos", dijo.

Deborah Ullmer se refirió a las recientes declaraciones de Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), quien mencionó que no aceptará el conteo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al perjurar que "está hackeado".