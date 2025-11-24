Cossette López y Mario Flores denuncian ante la OEA un patrón de asedio institucional

Tegucigalpa, Honduras.- A cinco días de las elecciones generales, dos de las máximas autoridades del sistema electoral denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de un “patrón de asedio institucional” que, según sostienen, compromete la independencia de los órganos responsables del proceso y pone en riesgo la estabilidad democrática del país. La consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, envió una carta oficial al presidente del Consejo Permanente en el marco de la sesión extraordinaria convocada para este 25 de noviembre. En su comunicación afirmó que el país atraviesa una situación que coincide “plenamente” con las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral de la OEA, la cual advirtió que algunas actuaciones del Ministerio Público pueden vulnerar la autonomía e integridad de los funcionarios electorales. López señaló que la paralización deliberada del pleno del CNE —provocada, según asegura, por la negativa de un consejero propietario y suplentes afines al partido de gobierno a participar en sesiones clave— ha afectado el cronograma electoral. También denunció campañas de desprestigio, intervenciones de fiscales y militares en instalaciones del órgano electoral, secuestro de documentos, decomiso de teléfonos y actos de intimidación contra empleados. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A ello sumó acciones penales vinculadas al proceso de primarias, denuncias reiteradas ante el Ministerio Público y pronunciamientos del fiscal general que, afirma, adelantan criterios incriminatorios con información “no verificada o de origen ilícito”.

La consejera también denunció bloqueos a instalaciones del CNE por simpatizantes del oficialismo y solicitudes inusuales de investigación por parte de las Fuerzas Armadas que contravienen su rol constitucional. Además, López señaló que el contexto trasciende al CNE y forma parte de una “afectación al orden constitucional”, mencionando que el Congreso Nacional ha sido mantenido en receso de manera incompatible con la Constitución, que se ha intentado suplantarlo mediante una Comisión Permanente y que el prolongado estado de excepción continúa restringiendo derechos fundamentales en un momento crítico del calendario electoral. A su criterio, estos elementos encajan en lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana, relativos a alteraciones del orden democrático. En ese sentido, formuló cinco solicitudes a la OEA: que el Consejo Permanente tome conocimiento formal de la situación; que se garantice la participación de las autoridades legítimas del sistema electoral en la sesión extraordinaria; que se activen los mecanismos de la Carta Democrática; que se desplieguen buenos oficios para restablecer el funcionamiento pleno del sistema electoral y del Poder Legislativo; y que se emitan recomendaciones al Estado hondureño para asegurar condiciones democráticas antes de los comicios del 30 de noviembre.

El presidente del TJE también advierte asedio institucional

De forma paralela, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, remitió una carta al titular del Consejo Permanente en la que advierte que el proceso electoral atraviesa una situación similar de “asedio institucional”. El magistrado coincidió con las preocupaciones expresadas por la MOE/OEA y afirmó que los episodios recientes en el tribunal reflejan un deterioro de su independencia. Flores Urrutia denunció la paralización del pleno del TJE por la negativa de un magistrado propietario y suplentes afines al partido de gobierno a sesionar, así como declaraciones públicas “difamatorias” orientadas a erosionar su credibilidad. También señaló el ingreso irregular de agentes del Ministerio Público a sus instalaciones, hostigamiento y vigilancia hacia magistrados, presión indebida en decisiones jurisdiccionales y procesos penales que —según él— están dirigidos a influir en la labor del tribunal. Igualmente, sostuvo que el país experimenta alteraciones del orden constitucional.