Mario Flores Urrutia continuará en funciones bajo teletrabajo por motivos de seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, informó que continuará desempeñando sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, una medida que, según explicó, responde a una serie de acciones de persecución política en su contra y de la magistrada Miriam Barahona Rodríguez, a quienes —afirma— el gobierno actual busca apartar del cargo mediante la instrumentalización del Ministerio Público.

En el comunicado difundido este miércoles, el magistrado señaló que las presiones alcanzaron niveles que ponen en riesgo su vida, libertad e integridad física, situación que ya ha sido puesta en conocimiento de la comunidad internacional y de los organismos defensores de derechos humanos.

Ante ese contexto, Flores Urrutia justificó su decisión de trabajar a distancia, asegurando que el teletrabajo está permitido y es utilizado en otras instituciones públicas, incluso en dependencias del Poder Ejecutivo.

No obstante, el magistrado subrayó que, pese a las dificultades, mantendrá su compromiso con la democracia y la institucionalidad electoral, afirmando que desde el TJE seguirá impulsando acciones para “rescatar la frágil democracia del país”.

El presidente del tribunal también hizo un llamado al Congreso Nacional a ejercer su papel de contrapeso político y constitucional, exhortando a las bancadas que defienden los principios republicanos a proteger los derechos del pueblo y el equilibrio institucional.

En su mensaje, insistió en que el Legislativo debe “hacer sentir la defensa del orden constitucional e institucional” ante lo que calificó como acciones judiciales politizadas que amenazan la independencia del órgano electoral.