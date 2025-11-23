OEA fija reunión por situación electoral en Honduras tras solicitud de EE UU y otros países

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que su Consejo Permanente realizará una reunión extraordinaria para analizar la situación de Honduras, a pocos días de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.

De acuerdo con el organismo, a la sesión fueron invitados como panelistas Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La reunión está programada para el martes 25 de noviembre a las 14:30 EST (19:30 GMT) y se desarrollará en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA, en Washington D. C.