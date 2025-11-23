OEA fija reunión por situación electoral en Honduras tras solicitud de EE UU y otros países

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que su Consejo Permanente realizará una reunión extraordinaria para analizar la situación de Honduras, a pocos días de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.
De acuerdo con el organismo, a la sesión fueron invitados como panelistas Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La reunión está programada para el martes 25 de noviembre a las 14:30 EST (19:30 GMT) y se desarrollará en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA, en Washington D. C.
Según informó el organismo, el encuentro servirá para considerar "los acontecimientos recientes en la República de Honduras en vísperas de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025", sin ofrecer detalles adicionales.
Los países que solicitaron formalmente esta sesión fueron Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda.
En su petición, estos Estados señalaron preocupación por posibles riesgos a la autonomía de los organismos electorales, retrasos en los preparativos de las elecciones y amenazas dirigidas tanto a funcionarios como al propio proceso electoral.
Los solicitantes afirmaron que la situación amerita atención prioritaria por parte del Consejo Permanente.
Días antes, la OEA ya había manifestado su inquietud por los hechos registrados en Honduras, pidiendo que se respete la independencia de las autoridades electorales y se garantice un proceso transparente.