María Corina Machado llama al pueblo hondureño a defender la democracia en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.-La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje al pueblo hondureño en el que llamó a participar masivamente y defender el voto en las elecciones del 30 de noviembre, destacando la importancia de verificar los datos electorales y permanecer en los centros de votación hasta el conteo final para garantizar la transparencia del proceso. Machado señaló que, así como los grupos que abusan del poder se articulan entre sí, también deben hacerlo los ciudadanos que defienden la libertad, la democracia y el bienestar de sus familias. “Nosotros, los ciudadanos libres, tenemos que acompañarnos, aprender unos de otros y mantenernos siempre firmes”, afirmó. Además, llamó a los hondureños a ejercer su derecho fundamental y recordó que cada decisión individual es determinante para el futuro del país. “Cada ciudadano con su voto ejercerá la soberanía popular y decidirá el futuro que quiere para su país y para sus hijos”, expresó, resaltando que el sufragio es una responsabilidad “individual e intransferible”.

Machado exhortó a la población a prepararse para la jornada electoral, verificando previamente sus datos en el censo, identificando su Junta Receptora de Votos a través del portal del CNE y ayudando a familiares y amigos a hacerlo. “Ayuden a familiares, colegas, amigos para que todos sepan dónde ejercer su derecho este 30 de noviembre”, dijo. Asimismo, invitó a los hondureños a acudir temprano a los centros de votación y participar con “determinación serena”, conscientes de que están defendiendo su derecho a decidir su propio destino. Subrayó que la democracia no solo se ejerce votando, sino también “cuidando cada voto”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La premio Nobel destacó como una ventaja del proceso hondureño el sistema manual de conteo, señalando que este método permite una mayor vigilancia ciudadana. “Honduras cuenta con algo muy favorable, un proceso manual donde se cuenta papelito por papelito y la ley les otorga el derecho a estar presentes como ciudadanos auditores en cada momento del conteo”, recordó, instando a no abandonar los centros de votación hasta que cada acta sea completada. Machado enfatizó que la fuerza colectiva de quienes creen en la libertad es “invencible” y advirtió que este es un momento decisivo tanto para Honduras como para la región. “La voluntad del pueblo se hace respetar y eso es lo que está en juego en Honduras y en toda nuestra región”, aseguró.