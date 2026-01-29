Odir Fernández advierte que expansión de centros regionales requiere más presupuesto

El Congreso aprobó el pasado 26 de enero, por unanimidad, la ampliación de la cobertura de la UNAH hacia los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( UNAH ), Odir Fernández , advirtió que la expansión de nuevos centros regionales aprobada por el Congreso Nacional requerirá un incremento significativo en el presupuesto universitario y un análisis de viabilidad técnica y financiera, ya que no todas las zonas del país reúnen las condiciones para la construcción inmediata de sedes.

Sin embargo, el rector señaló que el desarrollo de esta iniciativa depende de la disponibilidad de recursos y de un diagnóstico previo que ya está en marcha por parte de equipos técnicos de la institución.

Fernández explicó que únicamente en costos operativos anuales cada nuevo centro requeriría cerca de 122 millones de lempiras, mientras que la construcción básica, estimada en seis aulas y dos oficinas, ronda los 55 millones de lempiras.

Añadió que muchos decretos se aprueban comprometiendo fondos solo por un año, sin garantía presupuestaria para los periodos siguientes, lo que, según indicó, dificulta la planificación a largo plazo.

El rector subrayó que, antes de ejecutar nuevas aperturas, la universidad debe asegurar la atención adecuada de su actual población estudiantil, que asciende a más de 77,000 matriculados en el primer periodo académico.

En ese sentido, adelantó que la administración universitaria trasladará al Estado la necesidad de garantizar el 6% constitucional para sostener el crecimiento institucional.

También precisó que hay casos donde no resulta viable instalar nuevos centros por razones de cercanía geográfica con sedes existentes.