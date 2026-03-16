Las "Guerreras K-Pop" llevan la magia de HUNTR/X a familias hondureñas

El show en vivo de las "Guerreras K-Pop", presentado por Banco Atlántida y producido por BMP Show, fue un tributo a K-Pop Demon Hunters, la película animada de Netflix que ganó en la más reciente entrega de los premios Oscar en las categorías de Mejor película animada y Mejor canción original, con el tema Golden, convirtiéndose en uno de los fenómenos culturales más arrolladores de los últimos años.