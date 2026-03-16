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Las "Guerreras K-Pop" llevan la magia de HUNTR/X a familias hondureñas

Cientos de niños y sus familias vivieron una tarde de magia pura en Chiminike cuando las "Guerreras K-Pop" tomaron el escenario con un show tributo de alto nivel

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 16:01
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En las instalaciones del Museo Chiminike, el pasado domingo, decenas de familias disfrutaron de un espectáculo en vivo que combinó la emoción de los grandes festivales con la calidez de un evento pensado para los más pequeños del hogar.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
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El show en vivo de las "Guerreras K-Pop", presentado por Banco Atlántida y producido por BMP Show, fue un tributo a K-Pop Demon Hunters, la película animada de Netflix que ganó en la más reciente entrega de los premios Oscar en las categorías de Mejor película animada y Mejor canción original, con el tema Golden, convirtiéndose en uno de los fenómenos culturales más arrolladores de los últimos años.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
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La cinta sigue a las tres integrantes del grupo HUNTR/X —Rumi, Mira y Zoey— quienes llevan una doble vida como cazadoras de demonios mientras brillan sobre los escenarios del K-pop.

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Esa misma energía, trasladada al escenario hondureño, fue la que sacudió el piso de Chiminike durante una tarde que los asistentes no olvidarán.

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Las artistas llegaron vestidas con trajes apegados pulcramente a la estética original del grupo ficticio. Además del peinado trenzado en morado al estilo de Rumi, peluca fucsia en honor a Mira y los característicos moñitos laterales que identifican a Zoey.

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Cada detalle del vestuario estaba construido con cuidado y coherencia visual, algo que los fanáticos más jóvenes —algunos disfrazados igual que sus personajes favoritos— notaron de inmediato.

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La lista de temas fue un repaso por lo mejor de la banda sonora que dominó las listas musicales globales. Las versiones en español de What It Sounds Like, Free, Take Down, How It's Done y el inevitable Golden fueron los pilares de una noche que tuvo en euforia permanente al público.

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A ellas se sumaron los Saja Boys —la banda masculina de la película—, quienes pusieron a corear a la audiencia con "Soda pop" y Your Idol, desatando una segunda ola de fervor colectivo entre los asistentes.

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Pero la magia no quedó solo en la música. Los artistas se lanzaron a interactuar con el público en una dinámica para descubrir quién era "la persona más escandalosa" del lugar. La respuesta no se hizo esperar: gritos y aplausos se apoderaron del recinto.

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El contexto del show no era menor. K-Pop Demon Hunters acumula más de 500 millones de reproducciones en Netflix desde su estreno en junio de 2025, y Golden se convirtió en la primera canción K-pop en ganar un Grammy.

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En Honduras, como en buena parte de Latinoamérica, el fenómeno prendió con fuerza entre los niños y niñas, que llevan meses cantando sus temas, imitando las coreografías y pidiendo a sus familias los disfraces del grupo.

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El resultado de esa admiración fue visible en Chiminike.

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Familias enteras se volcaron al museo con entradas agotadas de antemano, listas para vivir lo que hasta ese día solo habían visto en pantalla.

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El show de las "Guerreras K-Pop" les devolvió esa experiencia con creces.

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