RNP inicia auditoría forense tras denuncia por divulgación de datos de menores

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) informó que inició una auditoría forense integral sobre todos los accesos a sus sistemas, luego de la denuncia pública realizada por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien alertó sobre la divulgación de datos personales de su hija en redes sociales.
La institución detalló que la revisión no se limita únicamente a sus plataformas internas, sino que también abarca a las entidades que mantienen la interoperabilidad con el RNP, con el propósito de rastrear los accesos y determinar posibles responsabilidades en el uso indebido de información sensible.
Según lo comunicado, una vez concluida la investigación técnica, los resultados serán remitidos al Ministerio Público para que se deduzcan responsabilidades legales y se promuevan sanciones contra quienes resulten responsables de la utilización irregular o irresponsable de datos personales.
El RNP recordó que se trata de una institución considerada de seguridad nacional y responsable de la custodia de los datos personales de la población hondureña, por lo que subrayó que el proceso busca garantizar la integridad del sistema y la trazabilidad de cada consulta realizada.
Horas antes, la consejera Cossette López denunció públicamente que los datos de su hija fueron extraídos y difundidos en redes sociales. Explicó que el sistema del RNP permite identificar cada acceso realizado. Señaló además que la información fue utilizada para comparar datos de dos menores de edad con el fin de verificar si comparten el mismo padre y luego hacerlo público.
"Son unos inhumanos, depravados y enfermos. Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que se nos haga justicia", manifestó la funcionaria electoral al referirse a quienes habrían accedido y divulgado la información.