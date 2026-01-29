RNP inicia auditoría forense tras denuncia por divulgación de datos de menores

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) informó que inició una auditoría forense integral sobre todos los accesos a sus sistemas, luego de la denuncia pública realizada por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien alertó sobre la divulgación de datos personales de su hija en redes sociales.

La institución detalló que la revisión no se limita únicamente a sus plataformas internas, sino que también abarca a las entidades que mantienen la interoperabilidad con el RNP, con el propósito de rastrear los accesos y determinar posibles responsabilidades en el uso indebido de información sensible.

Según lo comunicado, una vez concluida la investigación técnica, los resultados serán remitidos al Ministerio Público para que se deduzcan responsabilidades legales y se promuevan sanciones contra quienes resulten responsables de la utilización irregular o irresponsable de datos personales.