“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales

Los diputados electos del Partido Nacionales recibieron su credencial mano a mano de la consejera del Consejo Nacional Electora (CNE) Cossette López. Aquí los detalles.
La llegada de la consejera estaba prevista para las 2:00 de la tarde, pero llegó unos minutos más tarde. En el búnker los nacionalistas la recibieron entre aplausos y gritos donde seguidamente ofreció un discurso
En su discurso, López se mostró orgullosa del trabajo realizado y aseguró que no cometió “una sola ilegalidad” por la que tenga que agachar la cabeza y sostuvo que “hemos triunfado y deben respetarlo”.
“Es un honor para mí estar con ustedes y es una gran alegría; sin lugar a dudas, somos un gran equipo”, expresó López durante su intervención.
“Nos tocó ganar no solo las elecciones, nos tocó además defender la democracia del país y lo hemos logrado juntos”, dijo Cossette.
“Han sido diferentes trincheras; me daba envidia, pero no podía estar yo en campaña porque no podía, y creo que, sin lugar a dudas, tenemos un sitial de honor en el país”, manifestó.
López con orgullo gritó " que viva nuestro partido” y seguidamente aseguró “Nosotros hacemos las cosas mejor y al que me diga que no es cierto se lo puedo decir en su cara. Por supuesto que hacemos las cosas de mejor manera y tratamos de honrar nuestros compromisos. Sí, somos diferentes”.
López llegó al búnker del Partido Nacional y entregó las credenciales a los diputados electos: “Aquí están sus credenciales, que nos han costado literalmente sangre, sudor y lágrimas”.
“No dejemos que las líneas de confrontación nos roben. Nosotros vamos a ser portadores de paz y desarrollo, muy contrario a lo que nos han venido trayendo; los preferimos en las calles que en la Casa de Gobierno”, agregó.
"Va a retornar el imperio del orden, de la legalidad y de la libertad", dijo López refiriéndose a la “lucha” del Partido Nacional de llevar a Tomás Zambrano a la presidencia del Congreso Nacional
López estuvo acompañada de varios líderes del Partido Nacional, entre ellos Tomás Zambrano, ungido por su institución política para presidir la presidencia del Congreso Nacional.
"No más un Congreso a las patadas, no más persecución política y que no vengan hacerse las víctimas, porque a mí nunca se me va olvidar todo lo que me han hecho y les han hecho": recriminó López.