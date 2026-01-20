  1. Inicio
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales

"Que viva nuestro partido", gritó Cossette López en el búnker del Partido Nacional, mientras entregaba las credenciales a los diputados electos de esa institución política

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 19:09
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
1 de 12

Los diputados electos del Partido Nacionales recibieron su credencial mano a mano de la consejera del Consejo Nacional Electora (CNE) Cossette López. Aquí los detalles.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
2 de 12

La llegada de la consejera estaba prevista para las 2:00 de la tarde, pero llegó unos minutos más tarde. En el búnker los nacionalistas la recibieron entre aplausos y gritos donde seguidamente ofreció un discurso

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
3 de 12

En su discurso, López se mostró orgullosa del trabajo realizado y aseguró que no cometió “una sola ilegalidad” por la que tenga que agachar la cabeza y sostuvo que “hemos triunfado y deben respetarlo”.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
4 de 12

“Es un honor para mí estar con ustedes y es una gran alegría; sin lugar a dudas, somos un gran equipo”, expresó López durante su intervención.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
5 de 12

“Nos tocó ganar no solo las elecciones, nos tocó además defender la democracia del país y lo hemos logrado juntos”, dijo Cossette.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
6 de 12

“Han sido diferentes trincheras; me daba envidia, pero no podía estar yo en campaña porque no podía, y creo que, sin lugar a dudas, tenemos un sitial de honor en el país”, manifestó.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
7 de 12

López con orgullo gritó " que viva nuestro partido” y seguidamente aseguró “Nosotros hacemos las cosas mejor y al que me diga que no es cierto se lo puedo decir en su cara. Por supuesto que hacemos las cosas de mejor manera y tratamos de honrar nuestros compromisos. Sí, somos diferentes”.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
8 de 12

López llegó al búnker del Partido Nacional y entregó las credenciales a los diputados electos: “Aquí están sus credenciales, que nos han costado literalmente sangre, sudor y lágrimas”.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
9 de 12

“No dejemos que las líneas de confrontación nos roben. Nosotros vamos a ser portadores de paz y desarrollo, muy contrario a lo que nos han venido trayendo; los preferimos en las calles que en la Casa de Gobierno”, agregó.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
10 de 12

"Va a retornar el imperio del orden, de la legalidad y de la libertad", dijo López refiriéndose a la “lucha” del Partido Nacional de llevar a Tomás Zambrano a la presidencia del Congreso Nacional

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
11 de 12

López estuvo acompañada de varios líderes del Partido Nacional, entre ellos Tomás Zambrano, ungido por su institución política para presidir la presidencia del Congreso Nacional.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
“Que viva nuestro partido, nosotros hacemos las cosas mejor”: Cossette en entrega de credenciales
12 de 12

"No más un Congreso a las patadas, no más persecución política y que no vengan hacerse las víctimas, porque a mí nunca se me va olvidar todo lo que me han hecho y les han hecho": recriminó López.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
