Cossette López insta reformas electorales al inicio de la nueva legislatura del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, hizo un llamado a impulsar reformas electorales urgentes, al considerar que es una oportunidad clave para fortalecer la democracia en Honduras.

López, quien llegó desde temprano como una de las invitadas para la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional, señaló que la presencia del órgano electoral en el inicio de la actividad legislativa responde a la importancia del momento político que atraviesa el país.

“Venimos a acompañar a este inicio de la primera legislatura”, expresó, al tiempo que destacó, que existe un contexto favorable para discutir cambios en el sistema electoral.