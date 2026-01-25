Cossette López insta reformas electorales al inicio de la nueva legislatura del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, hizo un llamado a impulsar reformas electorales urgentes, al considerar que es una oportunidad clave para fortalecer la democracia en Honduras.
López, quien llegó desde temprano como una de las invitadas para la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional, señaló que la presencia del órgano electoral en el inicio de la actividad legislativa responde a la importancia del momento político que atraviesa el país.
“Venimos a acompañar a este inicio de la primera legislatura”, expresó, al tiempo que destacó, que existe un contexto favorable para discutir cambios en el sistema electoral.
En ese sentido, subrayó que las reformas son necesarias para evitar escenarios de inestabilidad democrática. “Creo que hay un sentido de oportunidad en que se hagan reformas electorales, que no se repitan los escenarios que pongan en crisis la democracia de Honduras”.
La funcionaria calificó como urgente la aprobación de estas reformas, a la luz de las crisis vividas en procesos electorales anteriores. “Es bastante urgente y creo que se ha evidenciado con las crisis; nadie debería pagar un precio tan alto por estar organizando un proceso electoral y el pueblo hondureño menos”.
López expresó su expectativa frente al nuevo período legislativo, apostando por un clima de estabilidad institucional. “Mis expectativas son de retorno al imperio del orden, de la legalidad, la gobernabilidad y la tranquilidad para Honduras”, concluyó.