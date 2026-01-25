Nasry Asfura anuncia reducción del Estado y decretos de emergencia en salud

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, anunció que su gobierno iniciará con una política de austeridad, reducción del aparato estatal e inversión directa en infraestructura, salud y educación, al asegurar que “el reloj ya empezó a correr” de cara al inicio de su mandato el próximo 27 de enero. Asfura adelantó que impulsará una transición “sencilla, rápida y a ponernos a trabajar”, con una reestructuración del Estado que incluirá el cierre y fusión de dependencias públicas para mejorar la eficiencia. “Vamos a reducir el Estado, cerrar unas dependencias, unir otras para que podamos ser más eficientes. Y todos los ahorros van directo a inversión en infraestructura, en salud”.

En materia de salud, el mandatario electo anunció que solicitará al Congreso decretos especiales para atender de forma inmediata la mora quirúrgica y garantizar el acceso a medicamentos en todo el país. "Una vida no tiene precio y eso es lo que vamos a cuidar", subrayó, al confirmar que se declarará emergencia sanitaria y que se trabajará con la red hospitalaria pública y privada. Asimismo, hizo un llamado a los 128 diputados para respaldar esta iniciativa: "Quiero pedirles que me apoyen con este decreto, especialmente que vamos a trabajar con la mora quirúrgica". Asfura también destacó que los primeros ahorros del ajuste estatal —estimados entre 10 mil y 15 mil millones de lempiras— se destinarán a inversión pública, especialmente en la prevención de inundaciones y la compra de maquinaria para los gobiernos municipales. "Le voy a pedir al Congreso unos decretos especiales para salud y para la prevención de las inundaciones, la compra de maquinaria para todos los alcaldes, para que tengamos una infraestructura fuerte". En el sector educativo, anunció la entrega de libros de texto en todas las escuelas públicas, una medida que, según dijo, no se realizaba desde hace décadas. "Ya empezó la imprenta a trabajar para 10 millones de libros para 1.270.000 alumnos, de primer grado hasta onceavo, y la guía de maestros también", detalló, al señalar que la distribución iniciará la primera semana de febrero, con el comienzo del año escolar.