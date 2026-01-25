Nasry Asfura presente: ambiente en el MIN previo a la toma de posesión de Juan Diego Zelaya

Un ambiente de expectativa se vivía la mañana de este domingo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), previo a la juramentación del nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya. El presidente electo Nasry Afura ya llegó al evento.
Minutos después también se presentó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien se sumó a la lista de autoridades invitadas al evento que se desarrolló en el Museo para la Identidad Nacional.
A eso de las 7:20 de la mañana, ya se encontraban varios invitados en el lugar y se estaba a la espera del inicio oficial del evento, programado como un acto simbólico y de corta duración.
El MIN permanecía bajo resguardo de la Policía Militar del Orden Público, en medio de un ambiente de calma, pero con fuertes medidas de seguridad, debido a la tensión registrada en días anteriores por colectivos de Libertad y Refundación (Libre).
El jefe del Estado Mayor Conjuto, Héctor Valerio, también llegó al evento a tempranas horas de la mañana.
Otra de las autoridades presentes fue Vicealcalde Anibal Ehrler.
También estuvieron presentes otros miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El ingreso de invitados se realizaba de manera ordenada, bajo estrictas medidas de seguridad, con presencia de la Policía Militar del Orden Público en accesos y alrededores del recinto.
Entre los asistentes se observaba a representantes de distintos sectores, autoridades del Estado y figuras políticas, así como familiares y colaboradores cercanos al alcalde electo.
A pesar del resguardo policial, el ambiente dentro del museo se mantenía tranquilo.