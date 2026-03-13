Partido Liberal pide respetar fallo de repetir elecciones en Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.-El Partido Liberal emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por las declaraciones de Rollin Dion Kelly Hurlston, candidato a alcalde en Guanaja, a quien señalan de intentar desconocer la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras que ordena repetir las elecciones municipales en ese municipio. En el pronunciamiento, el partido reafirmó su compromiso con el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el respeto a las resoluciones de los organismos electorales del país. “Reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y las resoluciones de los órganos electorales que sustentan nuestra República”.

Los liberales advirtieron que los llamados a desconocer la sentencia del tribunal electoral representan un riesgo para la estabilidad democrática y para el desarrollo de un proceso electoral transparente. “Desobedecer una resolución legalmente emitida por la autoridad competente no es solo un acto ilegal; es un asalto directo contra el derecho fundamental de cada hondureño a participar en un proceso electoral justo y transparente”, expresa el documento. El Partido Liberal también subrayó que las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral son vinculantes y deben ser respetadas por todos los actores políticos, advirtiendo que su desacato podría erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y privar a los habitantes de Guanaja de su derecho a elegir libremente a sus autoridades.