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Alberth Elis es presentado como nuevo jugador del Marathón tras su paso por Portugal

El Marathón ha sorprendido a muchos al anunciar el fichaje del delantero Alberth Elis, quien antes solo había militado en el Olimpia en el fútbol hondureño

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 16:49
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El Marathón ha sorprendido a muchos al anunciar el fichaje del delantero Alberth Elis, quien antes solo había militado en el Olimpia en el fútbol hondureño

 Fotos: Neptalí Romero
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La junta directiva del Marathón convocó a los medios de comunicación por un anuncio importante que harían, nadie había adelantado que Alberth Elis sería contratado por los verdes.
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El hondureño de 30 años de edad ha regresado al fútbol de la Liga Nacional luego de no rendir en la segunda división de Portugal con el Marítimo donde solo jugó siete partidos.

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Elis ha pasado por equipos como el Monterrey (México), Houston Dynamo (EEUU), Boavista (Portugal), Girondins, Brest (Francia) y Marítimo (Portugal).
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Elis fue anunciado com bombos y platillos por el Marathón, muchos aficionados llegaron al estadio Yankel Rosenthal para saber de qué se trataba
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Periodistas y fotográfos también atendiento el llamado del presidente sin saber que sería la presentación de Alberth Elis.
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Alberth Elis hizo su recorrido por la grama del Yankel, luego saludó a directivos, dominó el balón y la lanzó a los verdolagas presentes.
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También demostró que está en condiciones, Elis ha estado entrenando en San Juan Pueblo y en San Pedro Sula, con parte del personal técnico que tiene.
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Elis ya se siente un verdolaga más, se dejó querer por los aficionados y ahora solo le toca demostrar en el terreno de las acciones
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Alberth Elis hará compañia en el ataque del Marathón co Román Rublio Castillo, Nicolás Messiniti, entre otros.
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La última vez que Alberth Elis jugó un partido fue el 21 de diciembre con el Marítimo ante el Leixoes, donde solo sumó seis minutos en el triunfo de su equipo.

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Antes había jugado, cuatro, seis y misma cantidad de minutos contra el Portimonense, Penafiel y Ferreira, muy pocos minutos.

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