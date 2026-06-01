Video: Revelan cómo volqueta causó el accidente en Villa Nueva donde hubo muertos y heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Un video captado por una cámara de seguridad mostró cómo una volqueta causó el mortal accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa . Tras el incidente se reportan nueve personas hasta la tarde de este 1 de junio.

El hecho se registró al mediodía, luego que el pesado automotor perdiera la frenos y se estrellara con una llantera y casas en la colonia ubicada en el oriente del Distrito Central.

En el video se observa a la volqueta ir en una alta velocidad, ya sin frenos, y segundos antes del impacto.

Además, se visualiza también cómo otro camión tuvo que maniobrar para no chocar contra la volqueta que terminó quitándole la vida a, al menos, nueve personas.

El Cuerpo de Bomberos informó que el conductor de la volqueta murió carbonizado dentro del vehículo tras el choque.

El mayor Sergio Madrid de los Bomberos precisó que han logrado rescatar cinco cadáveres de los escombros y cuatro más los siguen buscando.