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Video: Revelan cómo volqueta causó el accidente en Villa Nueva donde hubo muertos y heridos

Hasta la tarde de este 1 de junio ya se habían confirmado nueve fallecidos en el accidente de la Colonia Villa Nueva en Tegucigalpa

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 16:45

Tegucigalpa, Honduras.- Un video captado por una cámara de seguridad mostró cómo una volqueta causó el mortal accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Tras el incidente se reportan nueve personas hasta la tarde de este 1 de junio.

El hecho se registró al mediodía, luego que el pesado automotor perdiera la frenos y se estrellara con una llantera y casas en la colonia ubicada en el oriente del Distrito Central.

Conductor de la volqueta murió carbonizado: reporte de autoridades en accidente de Villa Nueva

En el video se observa a la volqueta ir en una alta velocidad, ya sin frenos, y segundos antes del impacto.

Además, se visualiza también cómo otro camión tuvo que maniobrar para no chocar contra la volqueta que terminó quitándole la vida a, al menos, nueve personas.

El Cuerpo de Bomberos informó que el conductor de la volqueta murió carbonizado dentro del vehículo tras el choque.

El mayor Sergio Madrid de los Bomberos precisó que han logrado rescatar cinco cadáveres de los escombros y cuatro más los siguen buscando.

Zelaya promete asistencia a familias afectadas por mortal choque en la colonia Villa Nueva

"Hasta este momento hemos identificado en la zona nueve cuerpos, los cuales están bajo los escombros. Ahorita hay dos personas que fueron llevadas al Hospital Escuela, están con algunas lesiones, pero no descartamos poder encontrar más personas", precisó Madrid.

Al Hospital Escuela se llevó 10 personas que resultaron heridas en el accidente en la colonia Villa Nueva y otra más falleció mientras era trasladada al centro asistencial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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