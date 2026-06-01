Comienzan a retirar los cuerpos de las víctimas del accidente en Villa Nueva

Los primeros cuerpos de las víctimas del accidente de una volqueta en Villa Nueva ya fueron sacados de la escena y trasladados hasta la morgue capitalina. Aquí las imágenes.
Los cuerpos de rescate siguen en la zona a la espera de encontrar personas con vida.
Los bomberos confirmaron que encontraron dos personas heridas entre los escombros y que fueron trasladados hasta el Hospital Escuela.
El mayor Sergio Madrid, de los bomberos, confirmó que ya rescataron los cadáveres de 5 personas.
Estos primeros cinco cuerpos ya fueron trasladados hasta la morgue capitalina.
Madrid detalló que siguen buscando otros cuatro cuerpos entre los escombros.
De igual manera afirmaron que creen que en la primera planta de la vivienda podrían haber más personas.
Según el mayor, será necesario remover el camión para inspeccionar completamente las estructuras dañadas.
Madrid reveló que durante las labores de búsqueda los rescatistas han escuchado sonar teléfonos celulares debajo de los escombros, por lo que solicitaron a familiares, vecinos y curiosos guardar silencio para facilitar el trabajo de localización.
"Tenemos que mover la unidad pesada para revisar los cuartos de abajo, en las primeras plantas de esas viviendas, porque escuchamos sonar celulares. Es por ello que le pedimos a las personas que guarden silencio para que el binomio canino también pueda identificar posibles víctimas en el área", señaló.