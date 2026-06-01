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Comienzan a retirar los cuerpos de las víctimas del accidente en Villa Nueva

En medio de un profundo dolor y aún buscando más víctimas del hecho, los forenses comenzaron a llevarse los cuerpos de los fallecidos en el accidente de una volqueta en la colonia Villa Nueva

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 15:37
Comienzan a retirar los cuerpos de las víctimas del accidente en Villa Nueva
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Los primeros cuerpos de las víctimas del accidente de una volqueta en Villa Nueva ya fueron sacados de la escena y trasladados hasta la morgue capitalina. Aquí las imágenes.

 Fotos: Marvin Salgado | El Heraldo
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Los cuerpos de rescate siguen en la zona a la espera de encontrar personas con vida.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Los bomberos confirmaron que encontraron dos personas heridas entre los escombros y que fueron trasladados hasta el Hospital Escuela.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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El mayor Sergio Madrid, de los bomberos, confirmó que ya rescataron los cadáveres de 5 personas.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Estos primeros cinco cuerpos ya fueron trasladados hasta la morgue capitalina.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Madrid detalló que siguen buscando otros cuatro cuerpos entre los escombros.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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De igual manera afirmaron que creen que en la primera planta de la vivienda podrían haber más personas.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Según el mayor, será necesario remover el camión para inspeccionar completamente las estructuras dañadas.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Madrid reveló que durante las labores de búsqueda los rescatistas han escuchado sonar teléfonos celulares debajo de los escombros, por lo que solicitaron a familiares, vecinos y curiosos guardar silencio para facilitar el trabajo de localización.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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"Tenemos que mover la unidad pesada para revisar los cuartos de abajo, en las primeras plantas de esas viviendas, porque escuchamos sonar celulares. Es por ello que le pedimos a las personas que guarden silencio para que el binomio canino también pueda identificar posibles víctimas en el área", señaló.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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