La incansable labor de cuerpos de socorro tras tragedia en Villa Nueva

Un voraz incendio se desató este lunes cuando ua volqueta antes de volcarse y prenderse fuego arrasó a su paso con un negocio, derribó paredes y soterró a varias personas en la salida a oriente. La tragedia en Villa Nueva segó la vida de al menos cinco personas y dejó unos 10 heridos, entre los escombros destaca la labor realizada por cuerpos de socorro que acudieron a atender la emergencia.