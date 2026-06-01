La incansable labor de cuerpos de socorro tras tragedia en Villa Nueva

Un voraz incendio se desató este lunes cuando ua volqueta antes de volcarse y prenderse fuego arrasó a su paso con un negocio, derribó paredes y soterró a varias personas en la salida a oriente. La tragedia en Villa Nueva segó la vida de al menos cinco personas y dejó unos 10 heridos, entre los escombros destaca la labor realizada por cuerpos de socorro que acudieron a atender la emergencia.
Tras provocar la tragedia, el pesado automotor se incendió amenazando con arrasar con fuego los locales cercanos ubicados en la salida a oriente de la capital. Elementos sofocaron las llamas antes de poder buscar entre los escombros a las víctimas.
Una vez controlada las llamas, los cuerpos de socorro entre ellos Cruz Roja y Cruz Verde acudieron a buscar a las víctimas entre los escombros de paredes derrumbadas.
Debido al fuerte impacto de la volqueta la casa donde funcionaba el negocio de llantas y repuestos de autos quedó destruída.
Los socorristas trabajaron para buscar debajo de láminas y pesados bloques de concreto en búsqueda de sobrevivientes.
La presencia de personas de socorro fue vital además para atender a familiares de las víctimas que llegaban al lugar para buscar a sus parientes, entre desesperación y cuadros de shock de nervios muchos tuvieron que ser atendidos.
Al menos 10 personas que se encontraban en los negocios impactados lograron ser rescatadas con vida.
La cantidad de escombros dificultaba la ubicación de las víctimas, pues algunos quedaron debajo de láminas, madera o ladrillos.
Las primeras víctimas fueron ubicadas en el lugar donde funcionaba uno de los negocios, en medios de escombros y cubiertas de polvo debido al derrumbe de paredes.
El soporte a familiares de las víctimas en la escena fue vital para evitar mayores víctimas, pues la zona no es segura luego de haberse caído algunas de las paredes durante el impacto de la volqueta.
Hasta el filo de las 3 de la tarde los socorristas continúan en la escena buscando más víctimas.
Las pérdidas humanas, sumadas a los heridos, así como a destrucción de bienes, muestran la magnitud del trágico accidente en Villa Nueva.