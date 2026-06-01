Conductor de la volqueta murió carbonizado: reporte de autoridades en accidente de Villa Nueva

Una volqueta causó un accidente en la colonia Villa Nueva, salida al oriente del Distrito Central, que causó al menos cinco fallecidos. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) brindó información preliminar sobre los fallecidos y heridos.
Lenín Morell, director de la DNVT informó que "primero es despejar la zona, una vez despejada la zona empezamos a sacar los cuerpos y posteriormente inicia la investigación".
En tanto, el capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos informó que "el conductor de la volqueta quedó calcinado su cuerpo y Medicina Forense está en la zona cero, tenemos un total de siete personas que han fallecido".
El miembro del Cuerpo de Bomberos comentó que al menos al menos 10 personas fueron ingresadas al Hospital Escuela y, aparte, una persona que iba hacia el Hospital Escuela lamentablemente falleció.
"La volqueta se incendió y por eso hay 35 elementos del Cuerpo de Bomberos", puntualizó el capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos.
El Cuerpo de Bomberos precisó que al filo de las 3:00 PM ya había confirmado siete víctimas mortales, aunque el listado puede seguir aumentando.
Testigos relataron que en el sector funcionan una llantera y un negocio de comida. Además, aseguraron que la volqueta se desplazaba a gran velocidad y no hubo tiempo para reaccionar.
Debido a la fuerza del impacto, el vehículo derribó varias paredes de los establecimientos. Los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de posibles víctimas.
Las autoridades de la DNVT y Cuerpo de Bomberos mencionaron que Medicina Forense hará el levantamiento en el lugar de los hechos.
El accidente ocurrió cerca de varios negocios ubicados en la terminal de buses de la colonia Villa Nueva.