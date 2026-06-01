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Conductor de la volqueta murió carbonizado: reporte de autoridades en accidente de Villa Nueva

El Cuerpo de Bomberos confirmó que al menos cinco personas perdieron la vida en la colonia Villa Nueva

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 14:22
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Una volqueta causó un accidente en la colonia Villa Nueva, salida al oriente del Distrito Central, que causó al menos cinco fallecidos. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) brindó información preliminar sobre los fallecidos y heridos.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Lenín Morell, director de la DNVT informó que "primero es despejar la zona, una vez despejada la zona empezamos a sacar los cuerpos y posteriormente inicia la investigación".

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En tanto, el capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos informó que "el conductor de la volqueta quedó calcinado su cuerpo y Medicina Forense está en la zona cero, tenemos un total de siete personas que han fallecido".

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El miembro del Cuerpo de Bomberos comentó que al menos al menos 10 personas fueron ingresadas al Hospital Escuela y, aparte, una persona que iba hacia el Hospital Escuela lamentablemente falleció.

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"La volqueta se incendió y por eso hay 35 elementos del Cuerpo de Bomberos", puntualizó el capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos.

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El Cuerpo de Bomberos precisó que al filo de las 3:00 PM ya había confirmado siete víctimas mortales, aunque el listado puede seguir aumentando.

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Testigos relataron que en el sector funcionan una llantera y un negocio de comida. Además, aseguraron que la volqueta se desplazaba a gran velocidad y no hubo tiempo para reaccionar.

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Debido a la fuerza del impacto, el vehículo derribó varias paredes de los establecimientos. Los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de posibles víctimas.

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Las autoridades de la DNVT y Cuerpo de Bomberos mencionaron que Medicina Forense hará el levantamiento en el lugar de los hechos.

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El accidente ocurrió cerca de varios negocios ubicados en la terminal de buses de la colonia Villa Nueva.

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