Personas atrapadas, llantos y desesperación: desgarradoras escenas en Villa Nueva tras el accidente

Momentos desgarradores se viven en este sector de Tegucigalpa, donde una volqueta perdió los frenos y se estrelló contra varios negocios.
En el lugar se percibe la angustia que enfrentan tanto los socorristas como los familiares de las víctimas y las personas afectadas por la tragedia.
El accidente ocurrió alrededor de la 1:20 de la tarde y se presume que aún hay más personas atrapadas bajo los escombros.
El Cuerpo de Bomberos realiza intensas labores para rescatar a las personas heridas y recuperar a las víctimas fallecidas. Varios de los negocios quedaron completamente destruidos tras el impacto.
Alrededor de 10 personas fueron trasladadas al Hospital Escuela, entre ellas un menor de tan solo 13 meses de edad. Sin embargo, las autoridades informaron que se encuentran fuera de peligro.
Algunas personas continúan desaparecidas. Entre ellas se encontraba una niña de apenas 9 años, cuya búsqueda mantenía en alerta a sus familiares, quienes solicitaban acceso a la zona para tratar de localizarla.
La volqueta perdió los frenos y arrasó con varios establecimientos. De manera preliminar, se maneja que el conductor del vehículo estaría entre las víctimas mortales.
Familias desesperadas buscaban a sus hermanos, esposas, tíos, madres y otros seres queridos. Son escenas de profundo dolor las que se viven en el lugar del accidente.
El capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos confirmó que hay unas siete personas muertas, entre ellas el conductor de la volqueta.
Familiares aún siguen la zona cero a la espera de información de sus seres queridos. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, también llegó al lugar y confirmó que brindará ayuda a los afectados.