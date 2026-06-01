Entre los escombros buscan más víctimas del fatal accidente en Villa Nueva

Llenos de desesperación e impotencia, familiares y bomberos, buscan más víctimas entre los escombros de una casa totalmente destruida tras el impacto de una rastra que perdió el control en la colonia Villa Nueva. Aquí las imágenes.
Pasadas las 12:00 del mediodía, el conductor de una volqueta perdió el control de pesado automotor e impactó contra varios negocios ubicados a la orilla de la entrada en la colonia Villa Nueva.
Por el fuerte impacto se generó un fuerte incendio que costó más de una hora poder contener.
En el hecho, hay hasta ahora, al menos cinco personas fallecidas, entre ellas el conductor de la rastra.
Tras el fuerte impacto, vecinos y familiares comenzaron a llegar para ver qué había pasado en la zona donde estaban sus parientes.
Caras llenas de desesperación y llanto se pueden ver en la zona, mientras los bomberos y algunas personas que se sumaron piden
Miembros de la Cruz Roja también se encuentran en la zona buscando más heridos.
En el lugar se puede ver al camión con las llantas de lado, así como un vehículo turismo totalmente destruido dentro de la cas.
La casa, que era usada como un negocio de llantas y autorrepuestos, fue destruida en su totalidad.
Los familiares de las personas que estaban en la zona se encuentran desesperados por tener información sobre el estado de salud de su pariente.
Los bomberos, exhaustos por lo que costó controlar las llamas provocadas por el acidente, se recuperaron para seguir buscando víctimas.
Siguen sin confirmar más personas fallecidas en la zona, pero las autoridades estiman que hay más víctimas.