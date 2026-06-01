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Entre los escombros buscan más víctimas del fatal accidente en Villa Nueva

Vecinos, familiares y bomberos, corren a contrarreloj para buscar más víctimas entre los escombros tras el fatal accidente que se registró la tarde de este lunes en la colonia Villa Nueva

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 14:20
Entre los escombros buscan más víctimas del fatal accidente en Villa Nueva
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Llenos de desesperación e impotencia, familiares y bomberos, buscan más víctimas entre los escombros de una casa totalmente destruida tras el impacto de una rastra que perdió el control en la colonia Villa Nueva. Aquí las imágenes.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
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Pasadas las 12:00 del mediodía, el conductor de una volqueta perdió el control de pesado automotor e impactó contra varios negocios ubicados a la orilla de la entrada en la colonia Villa Nueva.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Por el fuerte impacto se generó un fuerte incendio que costó más de una hora poder contener.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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En el hecho, hay hasta ahora, al menos cinco personas fallecidas, entre ellas el conductor de la rastra.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Tras el fuerte impacto, vecinos y familiares comenzaron a llegar para ver qué había pasado en la zona donde estaban sus parientes.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Caras llenas de desesperación y llanto se pueden ver en la zona, mientras los bomberos y algunas personas que se sumaron piden

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Miembros de la Cruz Roja también se encuentran en la zona buscando más heridos.

 Pamela Pino
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En el lugar se puede ver al camión con las llantas de lado, así como un vehículo turismo totalmente destruido dentro de la cas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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La casa, que era usada como un negocio de llantas y autorrepuestos, fue destruida en su totalidad.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Los familiares de las personas que estaban en la zona se encuentran desesperados por tener información sobre el estado de salud de su pariente.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Los bomberos, exhaustos por lo que costó controlar las llamas provocadas por el acidente, se recuperaron para seguir buscando víctimas.

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Siguen sin confirmar más personas fallecidas en la zona, pero las autoridades estiman que hay más víctimas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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