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Trasladan al Hospital Escuela a 10 heridos del accidente en Villa Nueva; hay dos niños

El accidente que cobró al menos cinco vidas dejó además al menos 10 personas con heridas, entre ellas un bebé de 13 meses y un menor de 12 años.

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 14:01
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Al menos 10 personas resultaron heridas este lunes -1 de junio- en la tragedia suscitada en la colonia Villa Nueva cuando una volqueta se estrelló contra un negocio. Hasta el momento se reportan cinco muertos, mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Escuela.

 Fotos cortesía: Hospital Escuela.
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Tras la tragedia cuerpos de socorro llegaron a la zona para auxiliar a las víctimas encontrando la lamentable escena.

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De acuerdo al cuerpo de Bomberos, que evaluaron preliminarmente a los heridos, estos estarían en condición fuera de peligro.

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Aun así se procedió a su traslado al principal centro asistencia del país para una evaluación más exhaustiva y descartar golpes internos.
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Entre los heridos hay varias mujeres y al menos dos menores de edad, uno de 12 años y un bebé de apenas 13 meses de edad.
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Las víctimas fueron sorprendidas cuando el pesado automotor fuera de control se estrelló contra el negocio, cerca de la terminal de buses de Villa Nueva.

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Durante el choque, la volqueta derrumbó las paredes de una casa, destruyéndola totalmente, y luego se prendió en fuego.
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En medio del desastre, los cuerpos de socorro lograron rescatar a las 10 personas con vida; sin embargo, otras cinco no corrieron con la misma suerte.

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Una de las mujeres que resultó herida en medio de la conmoción y mientras era trasladada a un hospital clamaba por su hija que la acompañaba al momento de ser embestidas.
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Entre los heridos fueron identificados: 1.Aslhy Bacca -25 años, 2. Elías villalta 13 meses, 3. Sheyla Xiomara Fajardo- 49 años, 4.Lesly Morelia Rodríguez - 29 años.
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5. Miguel Ángel Navas 29, 6.Cecilia Gabriela Rodríguez 31, 7.Wendoli Mariela Rodríguez 28.

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8. Cristian Calona Ardón 25- 9. Raiza James 26, 10. Dario Moisés Villalta de 12 años.
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