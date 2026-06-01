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Las primeras imágenes de volcamiento de volqueta que dejó varios muertos en Villa Nueva

Varias personas muertas y múltiples heridas dejó el trágico volcamiento de una volqueta este lunes cerca de la terminal de buses de la colonia Villa Nueva

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 13:23
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El volcamiento de una volqueta dejó como saldo al menos tres personas muertas y otras heridas. El siniestro se registró este lunes 1 de junio a la altura de la terminal de la colonia Villa Nueva de la capital. A continuación los detalles y las primeras imágenes.

 Foto: cortesía
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De acuerdo con la información preliminar, una volqueta presuntamente sin frenos impactó contra varios negocios ubicados a la orilla de la calle, en cercanías de la famosa terminal de buses de la ruta Cerro Grande-Villa Nueva.

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Producto del accidente varias personas perdieron la vida casi de manera instantánea. Hasta ahora, la cifra de víctimas oscila entre cinco. "Es un accidente vehicular, seguido de incendio. Ya hemos reconocido aproximadamente cinco personas que han fallecido", manifestó el mayor Sergio Madrid, del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

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De manera preliminar se dio a conocer la lista de las personas afectadas incluye a Aslhy Bacca, de 25 años; Elías Villalta, de 13 meses; Sheyla Xiomara Fajardo, de 49 años; Lesly Morelia Rodríguez, de 29 años; Miguel Ángel Navas, de 29 años; Cecilia Gabriela Rodríguez, de 31 años; Wendoli Mariela Rodríguez, de 28 años; Cristian Calona Ardón, de 25 años; Raiza James, de 26 años; y Darío Moisés Villalta, de 12 años.

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El mayor Madrid, agregó que hay muchos escombros por lo que continúan realizando la labor de búsqueda.

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En las labores de rescate continúan trabajando los miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco y la Policía Nacional.

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Los heridos fueron trasladados hacia el Hospital Escuela donde están siendo atendidos por personal médico. Todo ellos se encuentran fuera de peligro, según informaron las autoridades desde el centro asistencial.

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Madrid detalló que ellos esperarán al equipo del Ministerio Público para entregar la escena, para que procedan con el levantamiento de los cadáveres.

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Mientras tanto, las labores continúan. El mayor señaló que el proceso de rescate de las víctimas del accidente incluyó una verificación de la zona, quitar la energía eléctrica y posteriormente avanzar con el rescate y búsqueda.

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Las autoridades desalojaron a los ciudadanos que se aglomeraron en la zona. "No queremos más víctimas por eso hemos retirado a las personas del lugar", afirmó.

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A las orillas de la escena llegaron familiares de las víctimas, quienes entre el llanto y la desesperación gritaban el nombre de sus parientes con la esperanza de que estuvieran entre los sobrevivientes.

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De momento, las operaciones de búsqueda y rescate continúan. Se espera que las autoridades brinden al final el recuento oficial de víctimas mortales y heridos.

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