Heber Argueta habría ordenado el crimen de agentes de la Dipampco tras que le dispararan a su hijo

Desde el pasado 22 de mayo, las autoridades ya habían identificado a 13 sospechosos de participar en la masacre de los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco), dependencia que desde el pasado viernes fue sustituida por la Dirección Nacional Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas.
Estos son los rostros de los 13 sospechosos de la masacre ocurrida en Corinto, Omoa, Cortés, a quienes las autoridades buscan, entre ellos al presunto líder de la estructura criminal identificado como Heber Noé Argueta Zavala. ¿Quién es él?
Heber Noé Argueta Zavala, según las autoridades, es el líder de una organización criminal que opera en Honduras y Guatemala, la cual estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además, Argueta Zavala es señalado como el presunto propietario de la vivienda donde se llevó a cabo el operativo en el que participaron los cinco agentes de la Dipampco y donde posteriormente fueron sometidos y asesinados.
En el interior de la vivienda de Argueta, supuetsamnete habían alrededor de 100 kilos de cocaína y, según las investigaciones, ese era precisamente el objetivo del operativo policial: el decomiso de la droga.
Las investigaciones revelan que los cinco agentes fueron atacados por unos 150 hombres armados y que habrían sido entregados por dos informantes.
Los agentes de la Dipampco fueron descuartizados y uno de ellos fue carbonizado. ¿Por qué actuaron con tanta saña?
Dentro de la vivienda ubicada en Corinto, Omoa, Cortés, se encontraba el hijo de Heber Argueta, quien presuntamente es menor de edad. Los agentes, en medio del intercambio de disparos, habrían herido al joven, situación que desató la furia del supuesto líder de la estructura criminal.
Las investigaciones indican que Argueta Zavala, junto con un grupo de aproximadamente 150 hombres, sometió a los agentes, los sacó de la vivienda y los trasladó a una zona montañosa, donde posteriormente fueron asesinados y desmembrados.
Hasta el momento, las autoridades han capturado a cuatro de los sospechosos vinculados con la masacre en Corinto. Entre ellos figuran Elí Nahum Guerra y Jefry Josseth Guardado Herrera.
Ellos son Lester Josué Amador Herrera y los otros cuatro agentes asesinados: Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez. Los cinco formaban parte de la Dipampco y murieron durante la masacre ocurrida en Corinto, Cortés.
De acuerdo con un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el medio de comunicación Prensa Libre, los sospechosos rindieron una declaración preliminar en la que aseguraron que se encontraban cerca del tiroteo y que fueron alcanzados por "balas perdidas".